Servicequalität in Zahlen: Pünktlichkeitsbulletin

Pünktlichkeitsberichte: Wie funktioniert das?

Gemäß den Verträgen zwischen den Betreibern und Île-de-France Mobilités erhält Île-de-France Mobilités Daten über die Pünktlichkeit des betreffenden Monats für den Folgemonat.

Diese Daten müssen dann von Île-de-France Mobilités verarbeitet werden, um Ihnen in vereinfachter Form präsentiert zu werden.

Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, können die Daten innerhalb von etwa zwei Monaten auf der Website von Île-de-France Mobilités veröffentlicht werden.