Servicequalität in Zahlen: Pünktlichkeitsbulletin

Pünktlichkeit steht im Mittelpunkt der Verträge von Île-de-France Mobilités mit RATP und SNCF. Entdecken Sie hier, Monat für Monat, die Pünktlichkeitsbulletins Ihrer Zug-, RER- und U-Bahn-Linien.

Was sind Pünktlichkeitsbulletins?

Diese Bulletins sind eine der Übersetzungen der vertraglichen Verpflichtung von RATP und SNCF, Île-de-France Mobilités Zahlen zur Pünktlichkeit von Zug-, RER- und U-Bahn-Linien zur Verfügung zu stellen.

Pünktlichkeitsberichte: Wie funktioniert das?

Gemäß den Verträgen zwischen den Betreibern und Île-de-France Mobilités erhält Île-de-France Mobilités Daten über die Pünktlichkeit des betreffenden Monats für den Folgemonat.

Diese Daten müssen dann von Île-de-France Mobilités verarbeitet werden, um Ihnen in vereinfachter Form präsentiert zu werden.

Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, können die Daten innerhalb von etwa zwei Monaten auf der Website von Île-de-France Mobilités veröffentlicht werden.

Monatlicher interaktiver Pünktlichkeits-Newsletter (MTIP)

