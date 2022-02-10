Die Bilanz der Pünktlichkeit auf Ihren Linien im Jahr 2021

Warum die Pünktlichkeitsrate messen?

Die Pünktlichkeitsrate ist ein guter Indikator für den Zustand des Netzwerks, wobei das Ziel natürlich darin besteht, sich immer zu verbessern.

Diese Pünktlichkeitsrate ist auch deshalb sehr wichtig, weil sie vertraglich bei der Vergütung der Verkehrsunternehmen (RATP und SNCF) berücksichtigt wird.

Wenn die Pünktlichkeitsrate gut ist, können die Betreiber einen finanziellen Bonus erhalten

Wenn der Tarif schlecht ist, werden die Betreiber mit einer Strafe bestraft

Dieses System wurde von Île-de-France Mobilités eingerichtet, um sie zu ermutigen, die Qualität der Dienstleistungen für Reisende in der Region Paris täglich zu verbessern.