Die Bilanz der Pünktlichkeit auf Ihren Linien im Jahr 2021
Veröffentlicht am
Wie hoch sind die Pünktlichkeitszahlen auf den Linien und Achsen, die Sie im Jahr 2021 genommen haben? Metro, RER, Transilien: Wir ziehen Monat für Monat Bilanz.
Jeden Monat misst Île-de-France Mobilités die Pünktlichkeit aller Zug-, RER- und Metrolinien. Die Pünktlichkeitsrate gibt den Prozentsatz der pünktlich ankommenden Reisenden an.
Warum die Pünktlichkeitsrate messen?
Die Pünktlichkeitsrate ist ein guter Indikator für den Zustand des Netzwerks, wobei das Ziel natürlich darin besteht, sich immer zu verbessern.
Diese Pünktlichkeitsrate ist auch deshalb sehr wichtig, weil sie vertraglich bei der Vergütung der Verkehrsunternehmen (RATP und SNCF) berücksichtigt wird.
- Wenn die Pünktlichkeitsrate gut ist, können die Betreiber einen finanziellen Bonus erhalten
- Wenn der Tarif schlecht ist, werden die Betreiber mit einer Strafe bestraft
Dieses System wurde von Île-de-France Mobilités eingerichtet, um sie zu ermutigen, die Qualität der Dienstleistungen für Reisende in der Region Paris täglich zu verbessern.
Von nun an eröffnet eine schlechte Pünktlichkeit das Recht auf Rückerstattung
Mit der neuesten Generation von Verträgen mit Betreibern wollte Île-de-France Mobilités in der Anreizlogik noch weiter gehen.
Von nun an wird der Betreiber im Laufe eines Jahres nicht nur bestraft, wenn mehr als einer von 5 Fahrgästen mehr als 5 Minuten zu spät kommt (im Vergleich zur theoretischen Ankunftszeit des Zuges oder der RER), sondern muss auch die Fahrgäste entschädigen. Das ist es, was wir in der Vertragssprache als Pünktlichkeit von weniger als oder gleich 80% bezeichnen.
Die Achsen, für eine bessere Berücksichtigung aller Reisenden
Um die Erfahrungen der Fahrgäste besser zu berücksichtigen, hat Île-de-France Mobilités beschlossen, nicht bei der Pünktlichkeit jeder Linie stehen zu bleiben.
Selbst wenn die Pünktlichkeit der gesamten Strecke zufriedenstellend ist, kann es vorkommen, dass sich auf einem bestimmten Abschnitt Verspätungen häufen.
Um diese Fahrgäste zu entschädigen und die Betreiber zu ermutigen, sich im gesamten Netz anzustrengen, haben wir 88 Achsen (ein Teil der Linie, der mehrere Ballungsräume verbindet) im gesamten Netz geschaffen.
RATP, SNCF: Pünktlichkeitstabellen im Jahr 2021
Nachfolgend finden Sie die Pünktlichkeitszahlen für das gesamte Netz von Île-de-France Mobilités für das Jahr 2021 (Metro, Zug, RER).
Sie finden die Zahlen Achse für Achse und Zeile für Zeile für jeden Monat des Jahres.