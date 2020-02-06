Der städtische Verkehrsplan der Île-de-France

Die Aktionen der PDUIF

Um die Ziele des PDUIF zu erreichen, ist es notwendig, die Reisebedingungen und -verhaltensweisen zu ändern. Die PDUIF identifiziert neun Herausforderungen, um dies zu erreichen; Die Herausforderungen 1 bis 7 beziehen sich auf die Reisebedingungen und die Herausforderungen 8 und 9 auf das Verhalten.

Diese 9 Herausforderungen sind in 34 Aktionen unterteilt, von denen 4 Maßnahmen präskriptiv sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen basiert auf der Mobilisierung aller Mobilitätsakteure in der Île-de-France.

HERAUSFORDERUNG 1: Aufbau einer Stadt, die für Zufußgehen, Radfahren und öffentliche Verkehrsmittel günstiger ist

Maßnahme 1.1 Maßnahmen auf lokaler Ebene für eine Stadt, die die Nutzung alternativer Verkehrsmittel zum Auto begünstigt

HERAUSFORDERUNG 2: Den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen

Maßnahme 2.1 Ein stärkeres und effizienteres Schienennetz

Maßnahme 2.2 Eine modernisierte und erweiterte U-Bahn

Aktion 2.3 Straßenbahn und T Zen: ein strukturierendes Verkehrsangebot

Maßnahme 2.4 Ein attraktiveres Busnetz

Maßnahme 2.5 Entwicklung hochwertiger multimodaler Verkehrsknotenpunkte

Maßnahme 2.6 Verbesserung der Fahrgastinformation im öffentlichen Verkehr

Maßnahme 2.7 Erleichterung der Beschaffung von Transport tickets

Maßnahme 2.8 Gelegenheitsnutzern den Vorteil des kontaktlosen Navigo-Passes ermöglichen

Maßnahme 2.9 Verbesserung der Verkehrsbedingungen für Taxis und Erleichterung ihrer Nutzung

HERAUSFORDERUNGEN 3 und 4: Dem Gehen die Bedeutung in der Reisekette zurückgeben und dem Radfahren neues Leben einhauchen

Maßnahme 3/4.1 Befriedung der Straßen, um aktiven Verkehrsträgern Vorrang einzuräumen

Maßnahme 3/4.2 Beseitigung größerer städtischer Kürzungen

Maßnahme 3.1 Verbesserung der Fußgängerstraße

Maßnahme 4.1 Straßen fahrradfreundlich machen

Maßnahme 4.2 Förderung des Fahrradparkens

Maßnahme 4.3 Förderung und Förderung des Radfahrens für alle Zielgruppen

HERAUSFORDERUNG 5: Einfluss auf die Nutzungsbedingungen einzelner motorisierter Verkehrsträger

Maßnahme 5.1 Verwirklichung eines ehrgeizigen Ziels für die Straßenverkehrssicherheit

Maßnahme 5.2 Umsetzung der öffentlichen Parkraumpolitik für nachhaltige Mobilität

Maßnahme 5.3 Überwachung der Entwicklung privater Parkplätze

Maßnahme 5.4 Optimierung des Straßenbetriebs zur Begrenzung von Staus

Maßnahme 5.5 Förderung und Entwicklung von Fahrgemeinschaften

Maßnahme 5.6 Förderung von Carsharing

HERAUSFORDERUNG 6: Die gesamte Reisekette zugänglich machen

Maßnahme 6.1 Straßen barrierefrei machen

Maßnahme 6.2 Zugänglichkeit des öffentlichen Nahverkehrs

HERAUSFORDERUNG 7: Rationalisierung der Organisation der Warenströme und Förderung der Nutzung von Wasser und Bahn

Maßnahme 7.1 Erhaltung und Entwicklung von Logistikstandorten

Maßnahme 7.2 Förderung der Nutzung der Wasserstraße

Maßnahme 7.3 Verbesserung des Schienenverkehrsangebots

Maßnahme 7.4 Beitrag zu einer effizienteren Güterbeförderung auf der Straße und Optimierung der Lieferbedingungen

Maßnahme 7.5 Verbesserung der Umweltleistung des Güterverkehrs

HERAUSFORDERUNG 8: Aufbau eines Governance-Systems, das die Akteure für die Umsetzung des PDUIF verantwortlich macht

HERAUSFORDERUNG 9: Die Einwohner der Ile-de-France zu Akteuren machen, die für ihre Reisen verantwortlich sind

Maßnahme 9.1 Entwicklung von Reiseplänen für Unternehmen und Verwaltungen

Maßnahme 9.2 Entwicklung von Schulreiseplänen

Maßnahme 9.3 Bereitstellung umfassender, multimodaler und zugänglicher Informationen für alle und Entwicklung der Mobilitätsberatung

Umweltmaßnahmen

ENV1 Unterstützung bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge

ENV2 Reduzierung der Lärmbelastung durch den Verkehr

Neben der Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Verkehrs ist Île-de-France Mobilités für die Animation und Bewertung des PDUIF zuständig.