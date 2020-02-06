Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) hat den PDUIF im Rahmen einer breit angelegten Konsultation entwickelt, an der alle Mobilitätsakteure in der Region Paris beteiligt waren. Der PDUIF wurde am 19. Juni 2014 vom Regionalrat der Île-de-France nach einer öffentlichen Anhörung und einer Stellungnahme des Staates genehmigt.
Der städtische Verkehrsplan der Île-de-France
Der städtische Verkehrsplan der Île-de-France (PDUIF) legt bis 2020 für alle Verkehrsträger die Ziele und den Rahmen der Politik für den Personen- und Warenverkehr in der Region fest. Der PDUIF zielt auf ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen Mobilitätsbedürfnissen, Umwelt- und Gesundheitsschutz, Erhaltung der Lebensqualität unter Berücksichtigung finanzieller Zwänge ab.
Die Ziele des PDUIF
Das PDUIF zielt darauf ab, die Reisepraktiken im Zeitraum 2010-2020 vor dem Hintergrund eines Gesamtreisewachstums von 7 % in Richtung einer nachhaltigeren Mobilität zu ändern. Um eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 20 % bis 2020 zu erreichen, verfolgt der PDUIF folgende Ziele:
- ein Anstieg der Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln um 20 %;
- 10 % mehr aktive Fahrten (zu Fuß und mit dem Fahrrad). Innerhalb der aktiven Modi ist das Wachstumspotenzial des Radfahrens größer als das des Gehens;
- ein Rückgang der Fahrten mit Autos und motorisierten Zweirädern um 2 %.
Die Aktionen der PDUIF
Um die Ziele des PDUIF zu erreichen, ist es notwendig, die Reisebedingungen und -verhaltensweisen zu ändern. Die PDUIF identifiziert neun Herausforderungen, um dies zu erreichen; Die Herausforderungen 1 bis 7 beziehen sich auf die Reisebedingungen und die Herausforderungen 8 und 9 auf das Verhalten.
Diese 9 Herausforderungen sind in 34 Aktionen unterteilt, von denen 4 Maßnahmen präskriptiv sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen basiert auf der Mobilisierung aller Mobilitätsakteure in der Île-de-France.
HERAUSFORDERUNG 1: Aufbau einer Stadt, die für Zufußgehen, Radfahren und öffentliche Verkehrsmittel günstiger ist
- Maßnahme 1.1 Maßnahmen auf lokaler Ebene für eine Stadt, die die Nutzung alternativer Verkehrsmittel zum Auto begünstigt
HERAUSFORDERUNG 2: Den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen
- Maßnahme 2.1 Ein stärkeres und effizienteres Schienennetz
- Maßnahme 2.2 Eine modernisierte und erweiterte U-Bahn
- Aktion 2.3 Straßenbahn und T Zen: ein strukturierendes Verkehrsangebot
- Maßnahme 2.4 Ein attraktiveres Busnetz
- Maßnahme 2.5 Entwicklung hochwertiger multimodaler Verkehrsknotenpunkte
- Maßnahme 2.6 Verbesserung der Fahrgastinformation im öffentlichen Verkehr
- Maßnahme 2.7 Erleichterung der Beschaffung von Transport tickets
- Maßnahme 2.8 Gelegenheitsnutzern den Vorteil des kontaktlosen Navigo-Passes ermöglichen
- Maßnahme 2.9 Verbesserung der Verkehrsbedingungen für Taxis und Erleichterung ihrer Nutzung
HERAUSFORDERUNGEN 3 und 4: Dem Gehen die Bedeutung in der Reisekette zurückgeben und dem Radfahren neues Leben einhauchen
- Maßnahme 3/4.1 Befriedung der Straßen, um aktiven Verkehrsträgern Vorrang einzuräumen
- Maßnahme 3/4.2 Beseitigung größerer städtischer Kürzungen
- Maßnahme 3.1 Verbesserung der Fußgängerstraße
- Maßnahme 4.1 Straßen fahrradfreundlich machen
- Maßnahme 4.2 Förderung des Fahrradparkens
- Maßnahme 4.3 Förderung und Förderung des Radfahrens für alle Zielgruppen
HERAUSFORDERUNG 5: Einfluss auf die Nutzungsbedingungen einzelner motorisierter Verkehrsträger
- Maßnahme 5.1 Verwirklichung eines ehrgeizigen Ziels für die Straßenverkehrssicherheit
- Maßnahme 5.2 Umsetzung der öffentlichen Parkraumpolitik für nachhaltige Mobilität
- Maßnahme 5.3 Überwachung der Entwicklung privater Parkplätze
- Maßnahme 5.4 Optimierung des Straßenbetriebs zur Begrenzung von Staus
- Maßnahme 5.5 Förderung und Entwicklung von Fahrgemeinschaften
- Maßnahme 5.6 Förderung von Carsharing
HERAUSFORDERUNG 6: Die gesamte Reisekette zugänglich machen
- Maßnahme 6.1 Straßen barrierefrei machen
- Maßnahme 6.2 Zugänglichkeit des öffentlichen Nahverkehrs
HERAUSFORDERUNG 7: Rationalisierung der Organisation der Warenströme und Förderung der Nutzung von Wasser und Bahn
- Maßnahme 7.1 Erhaltung und Entwicklung von Logistikstandorten
- Maßnahme 7.2 Förderung der Nutzung der Wasserstraße
- Maßnahme 7.3 Verbesserung des Schienenverkehrsangebots
- Maßnahme 7.4 Beitrag zu einer effizienteren Güterbeförderung auf der Straße und Optimierung der Lieferbedingungen
- Maßnahme 7.5 Verbesserung der Umweltleistung des Güterverkehrs
HERAUSFORDERUNG 8: Aufbau eines Governance-Systems, das die Akteure für die Umsetzung des PDUIF verantwortlich macht
HERAUSFORDERUNG 9: Die Einwohner der Ile-de-France zu Akteuren machen, die für ihre Reisen verantwortlich sind
- Maßnahme 9.1 Entwicklung von Reiseplänen für Unternehmen und Verwaltungen
- Maßnahme 9.2 Entwicklung von Schulreiseplänen
- Maßnahme 9.3 Bereitstellung umfassender, multimodaler und zugänglicher Informationen für alle und Entwicklung der Mobilitätsberatung
Umweltmaßnahmen
ENV1 Unterstützung bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge
ENV2 Reduzierung der Lärmbelastung durch den Verkehr
Neben der Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Verkehrs ist Île-de-France Mobilités für die Animation und Bewertung des PDUIF zuständig.
Die PDUIF-Roadmap 2017-2020
Die Halbzeitüberprüfung des PDUIF zeigte, welche Maßnahmen Fortschritte gemacht haben und bei welchen die Schwierigkeiten größer sind. Die Region Île-de-France hat sehr starke Ambitionen zur Verbesserung der Reisebedingungen, und die Verkehrsrevolution wird durch neue Aktionsprogramme des Regionalrats der Île-de-France und von Île-de-France Mobilités konkretisiert. Schließlich deuten technologische Fortschritte auf bevorstehende Umwälzungen in der Art und Weise hin, wie wir uns fortbewegen.
Um der PDUIF neues Leben einzuhauchen, wurde eine Roadmap für die Jahre 2017 bis 2020 entwickelt. Diese Roadmap ist das Ergebnis umfassender Konsultationen mit allen von der Mobilität betroffenen Akteuren im Rahmen von acht Seminaren, die im März und April 2017 in jeder Abteilung organisiert wurden.
Die Roadmap ist ein neues Rahmendokument für alle Mobilitätsakteure. Es verstärkt die ursprünglich im PDUIF enthaltenen Maßnahmen, die fortgesetzt, gestärkt oder angepasst und auf der Ebene jedes der Gebiete der Region abgelehnt werden sollen. Es verleiht der PDUIF einen neuen Ehrgeiz, indem es die Transportrevolution integriert.
Der Fahrplan 2017-2020 entspricht somit dem in der PDUIF zum Ausdruck gebrachten Wunsch, ihn nicht zu einer zeitlich eingefrorenen Planung zum Zeitpunkt seiner Genehmigung zu machen, sondern zu einem Aktionsrahmen, der sich langfristig auf der Grundlage der kontinuierlichen Bewertung seiner Umsetzung, der Erwartungen der Gesellschaft und des technischen Fortschritts anpassen kann.
Die Evaluierung des PDUIF und der Start der Entwicklung des Mobilitätsplans Île-de-France 2030
In Übereinstimmung mit dem Verkehrsgesetzbuch hat Île-de-France Mobilités die Bewertung des PDUIF 2010-2020 im Rahmen eines partnerschaftlichen Ansatzes durchgeführt, an dem alle Mobilitätsakteure der Île-de-France beteiligt sind.
Der Bewertungsprozess basierte daher auf:
- Daten, die Île-de-France Mobilités von Verkehrsunternehmen und Betreibern von Schienen-, Straßen- oder Flussinfrastrukturen sowie von verschiedenen Organisationen (Airparif, Bruitparif) erhoben wird;
- Analysen des Institut Paris Region;
- Analysen von Île-de-France Mobilités;
- Eine Bewertung der Governance der PDUIF, die von Mensia Conseil mit mehr als hundert Technikern und gewählten Vertretern der Gemeinden der Ile-de-France durchgeführt wurde;
- Zahlreiche thematische Treffen, an denen mehr als 140 Mobilitätsexperten aus der Region Paris teilnahmen, um die Vollständigkeit der gesammelten Informationen zu gewährleisten und die Analysen zu verfeinern.
Die ersten Erkenntnisse aus der Evaluierung wurden in Ausschüssen ausgetauscht, in denen die EPCI, die Stadt Paris und die Departements auf technischer Ebene zusammenkamen.
Eine vorläufige Fassung des Bewertungsberichts wurde dann den Mobilitätsakteuren der Ile-de-France im Rahmen der Assises de la mobilité en Île-de-France am 6. Dezember 2021 zur Verfügung gestellt. Fast 200 Teilnehmer konnten zu jedem der Themen reagieren, um die Bewertung zu bereichern und zu verfeinern.
Der Evaluierungsbericht gliedert sich in zwei Dokumente:
- eine Synthese , die die Entwicklung des Mobilitätskontexts in der Île-de-France seit 2010, die Erreichung der allgemeinen Ziele des PDUIF zusammenfasst, eine Zusammenfassung der Bewertung der Umsetzung von Maßnahmen und bereichsübergreifenden Lehren,
- Ein Dokument, in dem die detaillierte Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen nach Themen dargelegt wird:
- Inhalt und Einführung
- Herausforderung 1 - Aufbau einer Stadt, die für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, zu Fuß und mit dem Fahrrad günstiger ist
- Herausforderung 2 - Den öffentlichen Verkehr attraktiver machen
- Herausforderungen 3-4 - Dem Gehen die Bedeutung in der Reisekette zurückgeben und dem Radfahren neues Leben einhauchen
- Road Challenge - Straßen, Mobilitätsunterstützung
- Herausforderung 5 - Einfluss auf die Nutzungsbedingungen einzelner motorisierter Modi
- Herausforderung 6 - Die gesamte Reisekette zugänglich machen
- Herausforderung 7 - Rationalisierung der Organisation der Warenströme und Förderung der Nutzung von Wasser und Zügen
- Herausforderung 8 - Aufbau eines Governance-Systems, das die Akteure für die Umsetzung des PDUIF befähigt
- Herausforderung 9 - Die Einwohner der Ile-de-France zu Akteuren machen, die für ihre Reisen verantwortlich sind
- Environmental Challenge - Umweltaktionen
Mit Beschluss vom 25. Mai 2022 nahm der Rat von Île-de-France Mobilités die Bewertung des Stadtverkehrsplans der Île-de-France (PDUIF) 2010-2020 zur Kenntnis und beschloss, den PDUIF im Hinblick auf die Entwicklung des Mobilitätsplans Île-de-France 2030 zu überarbeiten.