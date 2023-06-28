Bewertungen ansehen

Die Vorkonsultation zum Projekt Bus Bords de Marne fand vom 9. November 2020 bis zum 8. Februar 2021 statt. Konsultieren Sie unten die Beiträge, die bei dieser Gelegenheit eingereicht wurden. Die Ergebnisse der Konsultation werden derzeit vorbereitet. Er wird vom Verwaltungsrat genehmigt und in einigen Monaten auf dieser Website veröffentlicht. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie die Neuigkeiten der Website