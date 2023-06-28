Das Layout und die Einrichtungen

Die durchgehenden Fahrspuren für Busse mit Vorrang an Kreuzungen begrenzen die Verkehrsgefahren auf der ehemaligen RN34. Durch ein Erkennungssystem stromaufwärts der Kreuzung löst der Bus die Passage an der grünen Ampel aus. Es werden Zufahrtskorridore geschaffen und Kreuzungen saniert, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Der Bus Bords de Marne garantiert somit eine bessere Regelmäßigkeit und kürzere Fahrzeiten.

Die Einrichtungen für alle Nutzer werden so gestaltet, dass jeder seinen Platz im öffentlichen Raum einräumt (Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer usw.). Sie können auf bestimmten Abschnitten eine Verringerung der Straßenkapazität bedeuten.