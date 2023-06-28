Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Das Layout und die Einrichtungen

Projekt in der Vorkonsultation 2020-2021 vorgestellt

Die Präsentation des Projekts wird aktualisiert, wenn die Vorstudien des Schemas of Principle abgeschlossen sind. Das Schema, das die endgültige Route, die Einfügung, die Kosten und den Zeitplan des Projekts detailliert beschreibt, ist ein wesentlicher Schritt bei der Definition eines jeden öffentlichen Verkehrsprojekts. Sie wird Ende 2023 abgeschlossen sein und 2024 als Grundlage für die öffentliche Anhörung dienen.

Streckenplan der zukünftigen Buslinie Bords de Marne

Räume für jede Nutzung

Die durchgehenden Fahrspuren für Busse mit Vorrang an Kreuzungen begrenzen die Verkehrsgefahren auf der ehemaligen RN34. Durch ein Erkennungssystem stromaufwärts der Kreuzung löst der Bus die Passage an der grünen Ampel aus. Es werden Zufahrtskorridore geschaffen und Kreuzungen saniert, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Der Bus Bords de Marne garantiert somit eine bessere Regelmäßigkeit und kürzere Fahrzeiten.

Die Einrichtungen für alle Nutzer werden so gestaltet, dass jeder seinen Platz im öffentlichen Raum einräumt (Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer usw.). Sie können auf bestimmten Abschnitten eine Verringerung der Straßenkapazität bedeuten.

Dekoratives Bild

Entwicklungen nach Sektoren

Entdecken Sie die Details der geplanten Entwicklungen in der Phase der Studien vor der Konsultation im Winter 2020-2021 für jeden Sektor der Route:

Nach der Vorkonsultation werden Vorstudien durchgeführt, die darauf abzielen, die Merkmale des Projekts zu spezifizieren und die Bedingungen für seine städtische Integration zu vertiefen: die Verteilung der Funktionen auf den Straßen und insbesondere die Anzahl der Straßen, die genaue Lage der Terminals und Stationen, die Betriebsmethoden der Busse, die Anzahl der Fahrspuren und der Betrieb der Kreuzungen, die Einfügung von Fahrrad- und Fußgängerkontinuitäten, die Begrünung entlang der Route usw.