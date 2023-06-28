Die Bus-Betriebszentrale

Die bestehenden Busbetriebszentren sind nicht kompatibel, um die zukünftigen Gelenkbusse mit eigener Motorisierung der Bords de Marne aufzunehmen. Ein neues Busbetriebszentrum wird deren Wartung, Reinigung und Parken gewährleisten und die Bedürfnisse anderer Buslinien in der Region erfüllen. In der Phase der Vorstudien, die der Konsultation vor dem Winter 2020-2021 vorgelegt wurden, wurden zwei Standorte in der Nähe der Trasse und eine geeignete Fläche für ihre Umsetzung in Betracht gezogen:

In Chelles, auf der Vorfahrt der SNCF südlich des Eisenbahnbalkens;

In Neuilly sur Marne, auf der verlassenen Autobahn A103.

Die Studien an diesen beiden potenziellen Standorten sind im Gange. Von der Konzeption an wird besonderes Augenmerk auf die architektonische und ökologische Qualität dieses für das Projekt wesentlichen Gebäudes gelegt.