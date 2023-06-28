Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Finanzierung und Akteure

Der Staat

Durch die Beteiligung an der Finanzierung des TCSP-Projekts "Bus Bords de Marne" auf der ehemaligen RN34 verpflichtet sich der Staat, den Herausforderungen und Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden. Es verfolgt sein Ziel: effizientere und für alle zugängliche Verkehrslinien zu modernisieren und zu entwickeln, die es ermöglichen, sich schneller auf eine nachhaltige Stadt und eine friedlichere Lebensweise zuzubewegen und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.

Dekoratives Bild

Die Region Île-de-France

Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Es unterstützt auch die Entwicklung des täglichen Radfahrens sowie neue Nutzungen der Straße wie Fahrgemeinschaften oder Fahrspuren, die für Busse und Taxis reserviert sind. Sie entwickelt eine entschlossene Politik zur Bekämpfung von Staus und zur Unterstützung von Straßeninnovationen. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Region Île-de-France ist somit ein Kofinanzierer von 49 % im ticket des Staat-Region-Planvertrags.

Dekoratives Bild

Das Departement Val-de-Marne

Das Departement Val-de-Marne setzt sich für die Verbesserung und Entwicklung des Verkehrs im gesamten Val-de-Marnais ein. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs und des sanften Verkehrs, die Beruhigung des Autoverkehrs, die Gewährleistung eines besseren Dienstes an das Gebiet und die Verkürzung der Fahrzeiten innerhalb des Departements sind die Hauptziele des Departementsrats in Bezug auf den Verkehr.

Dekoratives Bild

Das Departement Seine-Saint-Denis

Da es sich um ein wichtiges soziales, wirtschaftliches und ökologisches Problem handelt, setzt sich das Departement Seine-Saint-Denis für die Entwicklung aktiver Verkehrsmittel ein und setzt sich für die Verbesserung der Qualität und Quantität des öffentlichen Verkehrsangebots in der Region ein. Sie beteiligt sich aktiv am Ausbau des Busnetzes und der Erweiterung der Metrolinien und unterstützt den Bau der neuen Metrolinien Grand Paris Express.

Dekoratives Bild

Das Departement Seine-et-Marne

Durch die Beruhigung des Autoverkehrs, die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, des Schülertransports, der lokalen Dienste, der Fahrgemeinschaften und der Fahrradverbindungen ist das Departement Seine-et-Marne eine Gemeinschaft, die sich für die Förderung der Mobilität in Seine-et-Marnais einsetzt. Um dies zu erreichen, unterstützt das Departement zusammen mit den verschiedenen Partnern zahlreiche Projekte in der Region Seine-et-Marne.

Dekoratives Bild

Île-de-France Mobilités

Île-de-France-Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert öffentliche Verkehrsmittel für alle Einwohner der Ile-de-France. Jeden Tag werden 5 Millionen Fahrten von Einwohnern der Ile-de-France an Bord eines der 10.500 Busse unternommen, die im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités verkehren. Sie wendet erhebliche Ressourcen für die Entwicklung dieses Netzes auf, das für die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France unerlässlich ist. Die Verbesserungen zielen hauptsächlich darauf ab, den Betrieb der Linien an den Lebensrhythmus der Einwohner der Ile-de-France anzupassen: Erhöhung der Frequenzen tagsüber oder zu Stoßzeiten und Verbesserung der Fahrpläne, mit Bussen früher und/oder später. Manchmal sind es die Routen der Linien, die an die Veränderungen der Gebiete angepasst werden müssen, wie z. B. neue Einrichtungen oder zu bedienende Viertel, die Umwandlung einer Straße in eine Fußgängerachse usw. Ile-de-France Mobilités strebt außerdem eine 100 % saubere Busflotte im Jahr 2025 für die dichtesten Gebiete der Region und bis 2030 für die gesamte Region an. Dies ist das ehrgeizigste Ziel in Europa in Bezug auf die Energiewende.

Dekoratives Bild