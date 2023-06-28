Finanzierung und Akteure

Île-de-France-Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert öffentliche Verkehrsmittel für alle Einwohner der Ile-de-France. Jeden Tag werden 5 Millionen Fahrten von Einwohnern der Ile-de-France an Bord eines der 10.500 Busse unternommen, die im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités verkehren. Sie wendet erhebliche Ressourcen für die Entwicklung dieses Netzes auf, das für die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France unerlässlich ist. Die Verbesserungen zielen hauptsächlich darauf ab, den Betrieb der Linien an den Lebensrhythmus der Einwohner der Ile-de-France anzupassen: Erhöhung der Frequenzen tagsüber oder zu Stoßzeiten und Verbesserung der Fahrpläne, mit Bussen früher und/oder später. Manchmal sind es die Routen der Linien, die an die Veränderungen der Gebiete angepasst werden müssen, wie z. B. neue Einrichtungen oder zu bedienende Viertel, die Umwandlung einer Straße in eine Fußgängerachse usw. Ile-de-France Mobilités strebt außerdem eine 100 % saubere Busflotte im Jahr 2025 für die dichtesten Gebiete der Region und bis 2030 für die gesamte Region an. Dies ist das ehrgeizigste Ziel in Europa in Bezug auf die Energiewende.