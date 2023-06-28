Die Grundsätze der Entwicklung und des Betriebs
Ein einfaches und direktes Layout von Pol zu Pole
Der Verlauf der Linie wird hauptsächlich von den Departementsstraßen auf der Achse der ehemaligen RN-34 geleitet und folgt weitgehend der Route der aktuellen Linie 113. Es nutzt auch die Departementsstraßen 86A und 86B, um den Pol Val de Fontenay zu verbinden, und die Gemeindestraßen der Avenue Foch in Chelles, um den Pol von Chelles-Gournay zu erreichen.
Spezielle Busspuren
Der Bus Bords de Marne wird auf etwa 85 % der Strecke auf speziellen Fahrspuren von 3,5 Metern Breite pro Richtung verkehren. Dies wird es den Bussen ermöglichen, nicht unter den Launen des Verkehrs zu leiden und einen regelmäßigen und effizienten Service zu gewährleisten. Diese Fahrspuren werden weder für Autofahrer noch für Taxis und Wartungsfahrzeuge von Straßenbetreibern zugelassen. Ihr Einsatz wird jedoch für Einsatzfahrzeuge möglich sein. Zukünftige Studien werden klären, inwieweit diese Entwicklungen anderen Buslinien zugute kommen könnten.
Ein Priority-Bus an Kreuzungen
Um die Fahrzeiten zu verkürzen und zuverlässiger zu machen, werden die Busse über ein Erkennungssystem verfügen, das es ihnen ermöglicht, bei der Annäherung an Ampelkreuzungen Vorrang zu erhalten. Spätere Studien werden es ermöglichen, die Regeln für die Verwaltung von Kreuzungen zu klären, um ihren Betrieb zu optimieren und die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten.
Hinweis: Das vorgeschlagene Projekt beinhaltet eine Reduzierung der Anzahl der Fahrspuren auf bestimmten Abschnitten, die dem erwarteten Straßenverkehr am Projekthorizont Rechnung trägt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Auswirkungen des Projekts Bus Bords de Marne auf den Autoverkehr gelegt, um keine neuen harten Verkehrspunkte zu schaffen, die Verlängerung der Fahrzeiten mit dem Auto auf der Achse zu begrenzen und so Verschiebungen auf das sekundäre Netz zu vermeiden.
Ein hohes Serviceniveau
Der Bus Bords de Marne wird den Fahrgästen ein hohes Serviceniveau bieten, mit einer Frequenz von etwa 4 Minuten während der Hauptverkehrszeit und 6 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten und einer großen Zeitspanne.
Geräumigere und komfortablere Busse
Bild eines Zweigelenkbusses für die TZEN-Linien 4 und 5
Geplant sind Zweigelenkbusse mit einer Länge von 24 Metern. Sie bieten Platz für etwa 145 Personen und sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.
Im Innenraum werden die Fahrzeuge mit Heizung, Lüftung, Echtzeit-Fahrgastinformation und Videoüberwachung ausgestattet.
Visualisierung von Stationen, die an Doppelgelenkbusse angepasst sind
Sichtbare und zugängliche Stationen
Die Bushaltestellen Bords de Marne werden leicht erkennbar, für alle zugänglich und mit neuen Geräten ( Wartehäuschen, Sitzgelegenheiten, Fahrgastinformationen in Echtzeit usw.) ausgestattet. Zierbäume werden an den Docks hinzugefügt, um dies zu ermöglichen. In unmittelbarer Nähe der Stationen wird ein Parkplatzangebot für Fahrräder angeboten, wie z. B. potenziell geschützte Reifen und/oder sichere "Parking Vélos"-Schließfächer.
Eine gemeinsame Achse zwischen Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern
Im Rahmen des Projekts ist geplant,die Gehwege zu verbreitern und eine Mindestbreite von 2 Metern für Fußgängerwege zu gewährleisten, wo immer dies möglich ist. Das Projekt sieht auch die Schaffung eines durchgehenden Radwegs von mehr als 8,8 km Länge vor, der in die Achsen V4, V9 und V20 des Vélo Île-de-France-Netzes integriert ist. Die Straßenkapazität auf der Projektachse wurde im Lichte von Verkehrsstudien dimensioniert. Das Parken in Slots wird dort bevorzugt, wo es beibehalten wird.