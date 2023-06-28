Die Grundsätze der Entwicklung und des Betriebs

Ein Priority-Bus an Kreuzungen

Um die Fahrzeiten zu verkürzen und zuverlässiger zu machen, werden die Busse über ein Erkennungssystem verfügen, das es ihnen ermöglicht, bei der Annäherung an Ampelkreuzungen Vorrang zu erhalten. Spätere Studien werden es ermöglichen, die Regeln für die Verwaltung von Kreuzungen zu klären, um ihren Betrieb zu optimieren und die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten.

Hinweis: Das vorgeschlagene Projekt beinhaltet eine Reduzierung der Anzahl der Fahrspuren auf bestimmten Abschnitten, die dem erwarteten Straßenverkehr am Projekthorizont Rechnung trägt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Auswirkungen des Projekts Bus Bords de Marne auf den Autoverkehr gelegt, um keine neuen harten Verkehrspunkte zu schaffen, die Verlängerung der Fahrzeiten mit dem Auto auf der Achse zu begrenzen und so Verschiebungen auf das sekundäre Netz zu vermeiden.