Wie werden Verkehrsprognosen erstellt?

Um die erwarteten Verkehrsprognosen für dieses öffentliche Verkehrsprojekt abzuschätzen, arbeitet Île-de-France Mobilités mit dem Institut Paris Région zusammen, das alle laufenden territorialen Entwicklungsprojekte auflistet und so die Perspektiven in Bezug auf Arbeitsplätze und Wohnraum festlegt. Auf der Grundlage dieser Studien entwickelt Île-de-France Mobilités Hypothesen, die es ihr ermöglichen, ihr Modell zu verfeinern, das während der Studien des Schemas und in jeder Phase des Projekts aktualisiert wird. In Bezug auf die Mobilitätspraktiken wurde das Modell, auf dem das DOCP basiert, vor dem Lockdown und der aktuellen Gesundheitskrise durchgeführt. Dennoch hat Île-de-France Mobilités neue Umfragen durchgeführt, um die jüngste Entwicklung der Mobilität zu messen. Die erzielten Ergebnisse werden so weit wie möglich in laufenden Vorstudien berücksichtigt und die Modelle in jeder Phase des Projekts aktualisiert.