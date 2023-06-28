Wie sind Radverkehrsanlagen vorgesehen?

Ein 3 Meter breiter Zweirichtungsradweg wird entlang der Route des Busses Bords de Marne gebaut. Diese spezielle und kontinuierliche Entwicklung wird die Nutzung von Fahrrädern fördern. Kompakt ermöglicht es ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Funktionen, um Platz für alle Benutzer zu lassen (Busspuren, Landschaftsgestaltung, Parken, Straßen) und gleichzeitig die Sicherheit der Radfahrer zu gewährleisten. Der Radweg ist auf der Nordseite der Straße vorgesehen, um den Austausch mit den umliegenden Stadtteilen zu erleichtern. Sichere Kreuzungen an Kreuzungen oder an Bahnhöfen werden in späteren Studien des Projekts vertieft, um die Kontinuität der Radwege nach Süden zu ermöglichen. Diese Entwicklungen werden mit anderen laufenden Fahrradentwicklungsprojekten wie dem Fahrradplan 2024 des Departementrats Seine-Saint-Denis und dem Projekt "RER-V" unter der Leitung des Collectif Vélo Île-de-France verknüpft.