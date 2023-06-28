Wie sind Radverkehrsanlagen vorgesehen?

In der Phase der DOCP-Studien vor der Konsultation sieht das Projekt die Entwicklung eines 3 Meter breiten Zweirichtungsradwegs vor, der die Nutzung von Fahrrädern fördern soll. Dieses kompakte Layout ermöglicht ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Funktionen, um Platz für alle Benutzer zu lassen (Busspuren, Landschaftsgestaltung, Parkplätze, Straßen) und gleichzeitig die Sicherheit der Radfahrer zu gewährleisten. Der Radweg ist auf der Nordseite der Straße vorgesehen, um den Austausch mit den umliegenden Stadtteilen zu erleichtern. Sichere Kreuzungen an Kreuzungen oder an Bahnhöfen werden in Vorstudien vertieft, um die Kontinuität der Radwege nach Süden zu ermöglichen. Diese Entwicklungen werden mit anderen laufenden Fahrradentwicklungsprojekten wie dem Fahrradplan 2024 des Departementrats Seine-Saint-Denis und dem Projekt "RER-V" unter der Leitung des Collectif Vélo Île-de-France und der Region Île-de-France verknüpft. In den laufenden Vorstudien und gemäß den während der Konsultation gemachten Bemerkungen setzt sich Île-de-France Mobilités dafür ein, die Kapazität, Sicherheit und Kontinuität der Rad- und Fußgängerwege auf der Projektroute zu fördern.