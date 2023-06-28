Wird die Konsultation während der laufenden Studien fortgesetzt?

In den im Anschluss an die Konsultation verabschiedeten Leitlinien verpflichtet sich Île-de-France Mobilités, die partnerschaftliche Arbeit mit den lokalen Behörden fortzusetzen, die seit seiner Entstehung am Bau des Projekts beteiligt sind. Sie verpflichtete sich ferner, während der Ausarbeitung des Grundplans und der Untersuchungsakte ein System der kontinuierlichen Unterrichtung und Konsultation der Öffentlichkeit und der Verbände aufrechtzuerhalten. Um über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden zu bleiben und über die nächsten Konsultationsmomente bis zur für 2023 geplanten öffentlichen Untersuchung informiert zu werden, können Siedie Neuigkeiten des Projekts abonnieren.