Wird die Buslinie 113 verschwinden? Was ist mit anderen Buslinien, die die Achse nutzen?

Die Buslinie 113 und alle Buslinien, die die gesamte oder einen Teil der Route des zukünftigen Busses Bords de Marne nutzen, werden 2 bis 3 Jahre vor der Inbetriebnahme des Projekts einer genau definierten Umstrukturierung unterzogen. Diese Neuorganisation des lokalen Busnetzes zielt insbesondere darauf ab:

das Busangebot so nah wie möglich an den beobachteten Bedürfnissen zu dimensionieren,

sicherzustellen, dass die strukturierenden Buslinien optimal von den durchgeführten Entwicklungen profitieren,

Beibehaltung des derzeitigen Serviceniveaus über die TCSP-Strecke nach Nogent-sur-Marne einerseits und über den Bahnhof Chelles hinaus andererseits, da diese Sektoren jetzt von der Linie 113 bedient werden.