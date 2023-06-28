Wird der Bus ausreichen, um den Bedürfnissen und dem Wachstum der lokalen Bevölkerung gerecht zu werden?

Das Projekt Bus Bords de Marne trägt den Veränderungen in den Bereichen Beschäftigung, Wohnen und Verkehr in der Region Rechnung. Es ist das Ergebnis einer wichtigen Zusammenarbeit mit jeder der betroffenen Gemeinden. Der Bus wird die Nachfrage befriedigen und bis zu 40.000 Fahrgäste pro Tag in Gelenkbussen befördern, etwa 30 % mehr als die derzeitige Linie 113. Die Infrastruktur wird skalierbar sein und es ermöglichen, Zweigelenkbusse aufzunehmen, um bei Bedarf auf eine stärkere Entwicklung des Verkehrs über die Inbetriebnahme des Projekts hinaus reagieren zu können.