Wo wäre die Endstation in Val de Fontenay?

In dieser Phase des Projekts ist der Standort der Endstation im Busknotenpunkt Val de Fontenay vorgesehen, um die Verbindungen mit anderen Buslinien zu fördern (die Sanierung des Busmastes wird im Rahmen der Gesamtstudie über den Knotenpunkt Val de Fontenay untersucht). Um die schweren Verkehrsmittel (RER A und E, Metrolinie 15 und Straßenbahn 1) zu erreichen, können die Fahrgäste neben der Endstation auch die Haltestellen Carnot und Bobet nutzen und die neuen Passagiergebäude erreichen, die östlich der A86 und RER E gebaut werden, indem sie die Allée des Sablons nehmen, die saniert wird. Während der Vorstudien wird Île-de-France Mobilités die Varianten des Terminallayouts im Lichte der während der Konsultation gesammelten Beiträge und mit dem Ziel untersuchen, die intermodalen Bedingungen des Busses innerhalb des Clusters zu optimieren.