Warum den Bahnhof Chelles-Gournay als Endstation im Osten wählen?

Um Verbindungen mit aktuellen oder zukünftigen schweren Verkehrsmitteln in Chelles (RER E, Transilien P, Metrolinie 16) zu fördern, ist es wichtig, die Durchfahrt des Busses so nah wie möglich an den RER-Stationen und dem Grand Paris Express zu planen. Spätere Studien müssen die Modalitäten für die Einfügung des Terminals in diesen wichtigen Verkehrsknotenpunkt festlegen. Zwei weitere geplante Terminals wurden nicht ausgewählt:

Das Einkaufszentrum Terre-Ciel: Die erwartete Anzahl von Fahrgästen zwischen dem Einkaufszentrum Terre-Ciel und dem Bahnhof Chelles – Gournay ist viel geringer als die, die es ermöglichte, die Frequenz und Kapazität des Busses Bords de Marne zu dimensionieren; Es ist daher vorzuziehen, diesen Service mit anderen Linien(n) des lokalen Busnetzes anzubieten.

Das Rathaus von Chelles: Die Endstation des Busses Bords de Marne wird so dimensioniert, dass sie Zweigelenkbusse mit sauberer Energie aufnehmen kann; diese Infrastrukturen wären an der Stelle der Teilendstation der derzeitigen Linie 113 vor dem Rathaus von Chelles schwer einzufügen. Darüber hinaus würde eine solche Endstation zu Schwierigkeiten bei der Regelmäßigkeit des Busses zwischen dem Bahnhof Chelles – Gournay und der Endstation führen.