Warum Val de Fontenay als Endstation im Westen wählen?

Val de Fontenay ist heute der erste Bahnhof im Osten der Ile-de-France. Dieser Attraktivitätspol wird in den kommenden Jahren durch mehrere Stadtentwicklungs- und Verkehrsprojekte weiter gestärkt. Die Endstation der Buslinie Bords de Marne in Val de Fontenay reagiert auf diese Mobilitätsherausforderungen. Die geplante Verlängerung bis zum Bahnhof Nogent-sur-Marne wurde aus folgenden Gründen nicht ausgewählt:

die Anzahl der erwarteten Fahrgäste von und nach Nogent-sur-Marne ist viel geringer als die, die es ermöglichte, die Buslinie Bords de Marne von Val de Fontenay nach Chelles - Gournay zu dimensionieren;

die Einführung von Radverkehrsanlagen und speziellen Busspuren hätte zu große Auswirkungen auf den Boulevard de Strasbourg (insbesondere auf Parkplätze und Reihenbäume).

Das Projekt geht jedoch mit einer Neuorganisation des lokalen Busnetzes einher, um das derzeitige Serviceniveau zwischen den Gemeinden Neuilly-Plaisance und Nogent-sur-Marne aufrechtzuerhalten.