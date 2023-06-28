Warum erscheinen die Stationen der Erweiterungsprojekte der Metrolinie 1 (Val de Fontenay) und der Metrolinie 11 (Neuilly-Hôpitaux) nicht auf der Projektkarte?

Die Karte des Projekts Bus Bords de Marne stellt die für 2030 vorgesehene Situation dar, auf der die Prognosen für den Personenverkehr basieren, die zur Dimensionierung dieses neuen öffentlichen Verkehrsangebots verwendet wurden. Die Projekte zur Verlängerung der Metrolinie 1 nach Val de Fontenay und der Metrolinie 11 nach Noisy-Champs werden bis 2030 nicht in Betrieb genommen. Deshalb erscheinen sie nicht auf der Projektkarte. Für das Projekt zur Verlängerung der U-Bahn M1 sieht der vorläufige Projektplan eine indikative Inbetriebnahme im Jahr 2035 vor. In Bezug auf die zweite Phase des Projekts zur Verlängerung der U-Bahn M11 nach Noisy-Champs ermöglichten die 2016 durchgeführten sogenannten Schemastudien die Durchführung einer sozioökonomischen Bewertung auf der Grundlage von Bevölkerungs- und Beschäftigungsprognosen, die vom Institut Paris Région (ehemals Institut d'Aménagement urbain d'Île-de-France) in Zusammenarbeit mit INSEE Île-de-France erstellt wurden. Das Generalsekretariat für Investitionen kam in seiner Stellungnahme vom Dezember 2019 zu dieser sozioökonomischen Bewertung zu dem Schluss, dass es nicht möglich sei, über die Zweckmäßigkeit des Projekts zu entscheiden, ohne die möglichen städtischen Entwicklungen zu kennen, die auf die bereits bekannten Projekte in dem durchquerten Gebiet zurückzuführen sind, und dass nur eine größere Verdichtung, die viel höher ist als die bereits durchgeführte, dazu führen könnte, dass der Bau einer U-Bahn-Linie zweckmäßig wird.