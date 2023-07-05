Warum Bushaltestellen entfernen? Wie wurden die Standorte der Stationen definiert?

Das Projekt Bus Bords de Marne schlägt eine Neugestaltung und Optimierung bestehender Busbahnhöfe vor, um ein gutes Gleichgewicht zwischen dem guten Service des Gebiets und einem effizienten Busangebot zu gewährleisten. Heute befinden sich 22 Bushaltestellen, die teilweise sehr nahe beieinander liegen und wenig frequentiert sind, auf der ehemaligen RN34. Der Bus Bords de Marne wird 17 Stationen im Abstand von durchschnittlich 500 m (durchschnittlich 5 Minuten zu Fuß) bedienen, um die Auswirkungen auf die kommerzielle Geschwindigkeit der Busse zu begrenzen. Dieses Prinzip wird in der Regel auf strukturierenden Linien des öffentlichen Verkehrs wie einem BRT (Bus Rapid Transit) angewendet. Die genaue Lage der Stationen ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig, sie wurde so nah wie möglich an den Wohnräumen und Einrichtungen definiert. Im Rahmen der Vorstudien wird Île-de-France Mobilités die Positionierung aller Bahnhöfe sowie die Einrichtung von Busspuren zwischen den Bahnhöfen Pointe de Gournay und Rue du Port vertiefen.