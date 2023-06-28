Warum ein Bus und keine Straßenbahn?

Laut Studien von Île-de-France Mobilités rechtfertigt die Anzahl der Fahrgäste, die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Projekts voraussichtlich öffentliche Verkehrsmittel auf der ehemaligen RN34 nutzen werden, nicht die Einrichtung einer Straßenbahn. Ein Bus mit hohem Serviceniveau (BRT) wie der Bus Bords de Marne wird die Nachfrage befriedigen und bis zu 40.000 Fahrgäste pro Tag in Gelenkbussen befördern, etwa 30 % mehr als die derzeitige Linie 113. Darüber hinaus wird die Infrastruktur skalierbar sein und es ermöglichen, Zweigelenkbusse aufzunehmen, um bei Bedarf auf eine größere Entwicklung des Reiseverkehrs über die Inbetriebnahme des Projekts hinaus reagieren zu können.