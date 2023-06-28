Das Projekt Bus Bords de Marne kann mittelfristig durchgeführt werden. In ticket Hinsicht dauerte es 7 bis 9 Jahre zwischen der Beratung und der Inbetriebnahme vergleichbarer Projekte. Dieser Zeitraum berücksichtigt insbesondere die Zeit, die benötigt wird, um die verschiedenen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, und die Zeit, die für den Erwerb von Grundstücken und die Realisierung möglicher Umleitungen von Konzessionsnetzen erforderlich ist. Eine Optimierung des Zeitplans wird in den späteren Phasen des Projekts angestrebt.