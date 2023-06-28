Wann wird der Bus in Betrieb genommen? Und was ist in der Zwischenzeit kurzfristig geplant, um den Busverkehr und den Nahverkehr zu verbessern?

Das Projekt Bus Bords de Marne kann mittelfristig durchgeführt werden. Bei ticket Indikativ vergingen zwischen den Vorstudien (aktueller Projektstadium) und der Inbetriebnahme vergleichbarer Projekte durchschnittlich 8 bis 10 Jahre. Dieser Zeitraum berücksichtigt insbesondere die Zeit, die benötigt wird, um die verschiedenen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, und die Zeit, die für den Erwerb von Grundstücken und die Realisierung möglicher Umleitungen von Konzessionsnetzen erforderlich ist. Bis zur Inbetriebnahme des Projekts:

Heute werden Maßnahmen ergriffen, um das Busangebot auf dem Territorium zu verbessern, insbesondere um die Ankunft der ersten Bewohner des ZAC Maison Blanche zu begleiten, nämlich:

die Verlängerung und Verstärkung der Buslinie 643, die seit dem 31. August 2020 in Kraft ist, verbindet den Osten des ZAC Maison Blanche mit dem Bahnhof Chénay-Gagny, der von der RER E bedient wird, und bietet so eine Alternative zur RER A für Fahrten von und nach Paris;

die Entwicklung der Buslinie 203 seit dem 4. Januar 2021 mit der Verlegung der Endstation rue de Bougainville in Neuilly-sur-Marne, um den Westen des ZAC Maison Blanche über den Parc du Croissant Vert mit dem Bahnhof Neuilly-Plaisance zu verbinden;

Nach den im Herbst 2020 durchgeführten Fahrgastmessungen auf der Buslinie 113 wurde die Frequenz der Busse am 31. Mai 2021 von der RATP erhöht (zu Beginn und am Ende der Hauptverkehrszeiten sowie außerhalb der Hauptverkehrszeiten);

Fünf Standardbusse der Linie 113 wurden am 20. Juni 2022 durch geräumigere Gelenkbusse ersetzt;

Île-de-France Mobilités und die Straßenbetreiber untersuchen kurzfristige Verbesserungsmöglichkeiten, um die Schwierigkeiten beim Betrieb von Bussen auf der ehemaligen RN34 zu verringern: Optimierung der Programmierung von Ampelkreuzungen, Schaffung von Buskorridoren bei der Annäherung an schwierige Kreuzungen, Implementierung eines Erkennungssystems an Kreuzungen, um dem Bus an Kreuzungen Vorrang zu geben, usw.