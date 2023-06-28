Wie hoch sind die Kosten des Projekts? Wie wird es finanziert?

Die Kosten des Projekts ohne Rollmaterial werden zu den wirtschaftlichen Bedingungen im Januar 2020 auf rund 156,6 Mio. EUR ohne Steuern (HT) geschätzt. Dies ist eine Schätzung in der Machbarkeitsphase von plus oder minus 20%. Dies wird im Rahmen zukünftiger Studien geklärt. Die für die Durchführung der Studien bis zur Erhebung der öffentlichen Versorgungsunternehmen erforderlichen Mittel werden von jedem der Geldgeber (Staat, Region Île-de-France, Departements Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis und Val-de-Marne) auf der Grundlage ihrer eigenen Mittel bereitgestellt. Anlässlich der öffentlichen Untersuchung wird Île-de-France Mobilités eine sozioökonomische Bewertung vorschlagen, die es ermöglicht, den öffentlichen Nutzen des Projekts (wirtschaftlich, sozial und ökologisch) im Verhältnis zu seinen Kosten zu bewerten.