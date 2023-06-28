Was werden die Eigenschaften des Rollmaterials sein?

Um der sich ändernden Nachfrage gerecht zu werden, ist geplant, die zukünftige Buslinie Bords de Marne mit 18 m langen Gelenkbussen zu betreiben. Die Einrichtungen sind für die Aufnahme von Doppelgelenkbussen ausgelegt und werden somit in der Lage sein, einen Anstieg der Nachfrage zu bewältigen, der langfristig angesichts der städtebaulichen Entwicklung des Sektors vorgesehen ist, ohne die Betriebsfähigkeit der Linie zu beeinträchtigen. Bis 2024 muss die gesamte Busflotte umweltfreundlich sein. Im Einklang mit diesem Ansatz der Energiewende werden auf dieser BRT-Linie saubere Fahrzeuge (elektrisch oder mit Biomethan betrieben) betrieben. Die bestehenden Busbetriebszentren, darunter das Buszentrum Bords de Marne in Neuilly-Plaisance, verfügen nicht über die notwendigen Kapazitäten, um zukünftige Busse aufzunehmen. Ein neues Busbetriebszentrum wird deren Wartung, Reinigung und Parken gewährleisten und die Bedürfnisse anderer Buslinien in der Region erfüllen. Zwei Standorte in der Nähe der Trasse und eine geeignete Oberfläche sind für die Umsetzung in diesem Stadium der Studien vorgesehen:

In Chelles, auf der Vorfahrt der SNCF südlich des Eisenbahnbalkens;

In Neuilly-sur-Marne, auf der verlassenen Autobahn A103.

Am Ende der Konsultation werden die Studien des Schemas an einem oder mehreren dieser Standorte fortgesetzt. Von der Konzeption an wird besonderes Augenmerk auf die architektonische und ökologische Qualität dieses für das Projekt wesentlichen Gebäudes gelegt.