Welche Stadt- und Landschaftsgestaltung schlägt das Projekt vor?

Das Projekt Bus Bords de Marne sieht die vollständige Neugestaltung des öffentlichen Raums von den Bürgersteigen bis zur Straße entlang der gesamten Strecke vor. Die vorgeschlagenen Entwicklungen werden dazu beitragen, den starken Straßencharakter der ehemaligen RN34 zu verringern. Fußgängern und Radfahrern wird mehr Raum eingeräumt, mit komfortableren Bürgersteigen und der Entwicklung eines durchgehenden Zweirichtungsradwegs. Die Landschaftsgestaltung wird in zukünftigen Projektstudien festgelegt.