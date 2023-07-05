Was ist mit dem Service zum Bahnhof Nogent-sur-Marne?

Das Projekt geht mit einer Neuorganisation des lokalen Busnetzes einher. Zwischen den Bahnhöfen Nogent-sur-Marne und Neuilly-Plaisance wird eine Verbindung mit anderen Linien als dem Bus Bords de Marne aufrechterhalten. Die Endstation des Busses Bords de Marne wurde am RER-Bahnhof Nogent-sur-Marne in Betracht gezogen, aber diese Option wurde aus folgenden Gründen nicht gewählt:

die Anzahl der erwarteten Fahrgäste von und nach Nogent-sur-Marne ist viel geringer als die, die es ermöglichte, die Buslinie Bords de Marne zwischen Val de Fontenay und Chelles - Gournay zu dimensionieren; Es ist vorzuziehen, diesen Service mit einer anderen, geeigneteren Buslinie anzubieten;

die Einführung von Radverkehrsanlagen und speziellen Busspuren hätte zu große Auswirkungen auf den Boulevard de Strasbourg (insbesondere auf Parkplätze und Reihenbäume).