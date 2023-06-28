Wenn die Anzahl der Fahrspuren reduziert wird, welche Auswirkungen hat das auf den lokalen Verkehr und auf die Autofahrer, die derzeit diese Achse passieren?

Das Projekt erfordert den Übergang von einem Profil mit 4 Fahrspuren für Autofahrer (2 Fahrspuren in jede Richtung) zu einem Profil mit 2 oder 3 Fahrspuren auf der ehemaligen RN34, je nach Abschnitt, um das Einfügen von Fahrspuren für Busse und hochwertige Einrichtungen für Fußgänger und Radfahrer zu ermöglichen und gleichzeitig die Auswirkungen auf den Landerwerb zu begrenzen. Parkplatz und Ausrichtungsbäume. Verkehrsstudien, die vor der Konsultation durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass diese Verringerung der Straßenkapazität die Anzahl der Fahrzeuge, die die Achse passieren, verringern und damit die Lebensqualität rund um die Achse verbessern würde (Lärm, Luftqualität, Sicherheit von Fußgängerüberwegen): Eine Route über die Autobahn A4 oder die Francilienne würde für Fahrzeuge im Transit attraktiver werden. Dennoch würde der Verkehr auf einigen Abschnitten der ehemaligen RN34 stark bleiben, mit oder ohne die Realisierung des Projekts Bus Bords de Marne. Dies wäre insbesondere an der Pointe de Gournay, zwischen dem RER-Bahnhof Neuilly-Plaisance und der Leclerc-Kreuzung in Perreux-sur-Marne sowie zwischen der Kreuzung des Widerstands und dem Krankenhaussektor in Neuilly-sur-Marne der Fall. Während der vorherigen Konsultation gab die Verringerung der Anzahl der Fahrspuren Anlass zu ernsthaften Bedenken der Öffentlichkeit und der vom Projekt betroffenen Gemeinden hinsichtlich der Aussichten auf eine Verschlechterung der Verkehrsbedingungen auf dieser Achse und in der Umgebung sowie deren Auswirkungen auf das Lebensumfeld. Zukünftige Verkehrsstudien werden es ermöglichen, nach verschiedenen Szenarien und in Verbindung mit den Gemeinden die Auswirkungen des Projekts auf den Straßenverkehr zu vertiefen, um die Wahl der Entwicklung zu informieren, die letztendlich in die öffentliche Befragung eingebracht wird. Die vorgeschlagenen Entwicklungen müssen von einem Ende der Strecke zum anderen kohärent sein, um das Auftreten von "Engpässen" zu vermeiden. Diese Studien werden es auch ermöglichen, die Funktionsprinzipien von Kreuzungen, den Hauptverkehrsstauspunkten, zu klären und die notwendigen Begleitmaßnahmen auf den Straßen in der Nähe der ehemaligen RN34 zu definieren.