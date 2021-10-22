VON ARGENTEUIL BIS PONT DE BEZONS: ENTWICKLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT STÄDTISCHEN PROJEKTEN

Die 3 km lange Strecke bietet 5 Stationen – ihr Name ist vorläufig:

"Jean Moulin" : wirtschaftliche Aktivitäten in der Rue H. Barbusse

: wirtschaftliche Aktivitäten in der Rue H. Barbusse "Place du 11 novembre" und "Carré/Delambre" : Im Herzen des Stadtprojekts Porte de Saint-Germain / Berges de Seine werden sie der zukünftigen Bevölkerung und den Arbeitsplätzen sowie den bereits vorhandenen Geschäften und Unternehmen dienen.

und : Im Herzen des Stadtprojekts Porte de Saint-Germain / Berges de Seine werden sie der zukünftigen Bevölkerung und den Arbeitsplätzen sowie den bereits vorhandenen Geschäften und Unternehmen dienen. "Avenue du Marais" : das Marais-Stadion und die vielen Arbeitsplätze in der Gegend.

: das Marais-Stadion und die vielen Arbeitsplätze in der Gegend. "Victor Hugo": Wohnungen, Arbeitsplätze und Ausrüstung in der Region, einschließlich West River.

In der Stadt Argenteuil ist das Projekt Teil eines Viertels, das sich mit dem Stadtprojekt Porte Saint-Germain / Berges de Seine in voller Transformation befindet. Die Entwicklung von Busspuren wird den Zugang erleichtern und die Attraktivität des Viertels erhöhen, indem dem öffentlichen Verkehr und den sanften Verkehrsmitteln ein privilegierter Platz eingeräumt wird.

Auf der Seite von Bezons wird das Projekt den Service eines Sektors stärken, in dem die Zahl der Einwohner und Einrichtungen mit der Fertigstellung der ZAC "Bords de Seine" und "Cœur de ville" steigen wird. Der Entwicklung spezieller Busspuren wird Vorrang eingeräumt. Auf einigen zu engen Straßen können Busse jedoch gelegentlich auf Einbahnbusspuren fahren oder sogar den allgemeinen Verkehr nutzen.