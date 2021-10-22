DIE INNENSTADT VON ARGENTEUIL
Dieser Teil der Strecke soll das Stadtzentrum von Argenteuil, seine Geschäfte, seine zahlreichen administrativen, kulturellen, pädagogischen und medizinischen Einrichtungen bedienen, aber auch den Zugang zum SNCF-Bahnhof erleichtern.
Vom Busbahnhof aus folgt die Route den Boulevards Berteaux, Feix, Jeanne D'Arc und Gallieni, dann der Rue du Lieutenant-Colonel Prudhon und der Avenue du Général de Gaulle.
Auf dieser 1,6 km langen Strecke sind 4 Stationen vorgesehen – ihr Name ist vorläufig:
- "Léon Feix": ein dichtes Wohngebiet, mehrere Schulen, darunter das Carnot College, das Georges Braque Gymnasium und das Gesundheitszentrum.
- "Rathaus": die Einkaufsstraße Gabriel Péri und das Rathaus.
- "Calais": das Stadtzentrum, das Krankenhauszentrum Victor Dupouy und mehrere Schulen, darunter die École Nationale des Professions de l'Automobile G.A.R.A.C oder das Collège Paul Vaillant Couturier.
- "De Gaulle": In der Nähe der Kreuzung mit der Rue Henri Barbusse bietet es Zugang zum Stadtzentrum, zum Héloïse-Markt und zur CAF.
Das Projekt nutzt bestehende Einrichtungen (Busbahnhof, Busspuren) und zielt darauf ab, die Einfügung des Busses in den allgemeinen Verkehr zu begrenzen.
Die Einrichtung einer Zone 30 auf einem Teil des Boulevard Jeanne d'Arc gewährleistet das Zusammenleben von Fahrrädern und Autos und Fußgängern und garantiert gleichzeitig gute Verkehrsbedingungen für Busse.