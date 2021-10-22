Finanzierung und Akteure
Besetzung
Infrastruktur
Viele öffentliche Akteure haben sich verpflichtet, die Studien des Projekts zu finanzieren: der Staat (21 %), die Region Île-de-France (49 %) und das Departement Val-d'Oise (30 %).
Rollmaterial
Das rollende Material (d. h. die Busse) wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Ausbeutung
Der Betrieb (d. h. Wartung von Bussen und Bahnhöfen, Personal- und Videoüberwachung usw.) wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Geldgeber
Der Staat, der sich für die Verbesserung des täglichen Verkehrs und den Übergang zu einem nachhaltigeren Verkehr einsetzt, kofinanziert das Projekt über die Mobilitätskomponente 2023-2027 des Staat-Region-Planvertrags (CPER) 2021-2027 und beteiligt sich aktiv an dessen Überwachung über die Präfekturen Val-d'Oise und Yvelines.
Als Hauptfinanzier des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France investiert die Region Île-de-France stark in die Modernisierung und den Ausbau des Netzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités setzt sie sich dafür ein, die Transportbedingungen der Einwohner der Ile-de-France nachhaltig zu verbessern und den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht zu werden.
Partner
Die Agglomerationsgemeinschaft Saint Germain Boucles de Seine ist ein Partner, der voll in das Projekt investiert ist und während der gesamten Studien und Arbeiten mobilisiert wird. Ihr Engagement gewährleistet eine enge Koordinierung auf lokaler Ebene und gewährleistet eine harmonische Integration der Operation in die territoriale Dynamik.
Die Agglomerationsgemeinschaft Val Parisis ist ein Partner, der voll in das Projekt investiert ist und während der gesamten Studien und Arbeiten mobilisiert wird. Ihr Engagement gewährleistet eine enge Koordinierung auf lokaler Ebene und gewährleistet eine harmonische Integration der Operation in die territoriale Dynamik.
Der Großraum Paris ist ein Partner, der voll in das Projekt investiert ist und während der gesamten Studien und Arbeiten mobilisiert wird. Ihr Engagement gewährleistet eine enge Koordinierung auf lokaler Ebene und gewährleistet eine harmonische Integration der Operation in die territoriale Dynamik.
Die Gemeinde Argenteuil ist ein Partner, der voll in das Projekt investiert ist und während der gesamten Studien und Arbeiten mobilisiert wird. Ihr Engagement gewährleistet eine enge Koordinierung auf lokaler Ebene und gewährleistet eine harmonische Integration der Operation in die territoriale Dynamik.
Die Gemeinde Bezons ist ein Partner, der voll in das Projekt investiert ist und während der gesamten Studien und Arbeiten mobilisiert wird. Ihr Engagement gewährleistet eine enge Koordinierung auf lokaler Ebene und gewährleistet eine harmonische Integration der Operation in die territoriale Dynamik.
Die Gemeinde Cormeilles-en-Parisis ist ein Partner, der voll in das Projekt investiert ist und während der gesamten Studien und Arbeiten mobilisiert wird. Ihr Engagement gewährleistet eine enge Koordinierung auf lokaler Ebene und gewährleistet eine harmonische Integration der Operation in die territoriale Dynamik.
Die Gemeinde Sartrouville ist ein Partner, der voll in das Projekt investiert ist und während der gesamten Studien und Arbeiten mobilisiert wird. Ihr Engagement gewährleistet eine enge Koordinierung auf lokaler Ebene und gewährleistet eine harmonische Integration der Operation in die territoriale Dynamik.