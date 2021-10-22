ZUM BAHNHOF SARTROUVILLE: EINRICHTUNGEN ZUR ERLEICHTERUNG DES BUSVERKEHRS

Die in Betracht gezogene Route ist die der Buslinie 272, mit einer Änderung des Dienstes zum Bezirk Indien, um von den Einrichtungen für Busse auf der RD392 zu profitieren. Es ist zu beachten, dass sich diese Route je nach den Servicebedürfnissen des Sektors weiterentwickeln kann, insbesondere im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahn T11.

Nach dem Verlassen der dafür vorgesehenen Fahrspuren nehmen die Busse zum Bahnhof Sartrouville den allgemeinen Verkehr. Auf etwa 5 Kilometern werden Unterstützungsmaßnahmen zwischen dem Stadtteil Indes und dem Bahnhof Sartrouville vorgeschlagen, um die Betriebsbedingungen der Buslinien zu optimieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die städtische Umwelt zu begrenzen.

Mehrere große Bahnhöfe werden saniert, um den Fahrgästen mehr Komfort zu bieten und Zeit im Bahnhof zu sparen.

Um die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen, sind 13 Ampelkreuzungen von der Umsetzung einer Priorität zugunsten von Bussen betroffen:

1 – Rue Paul Bert / Avenue Georges Clemenceau

2 – Avenue Georges Clemenceau / Rue de Chatou

3 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Hugo Pratt

4 – Avenue du Général de Gaulle / Avenue Robert Schuman

5 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Georges Bernanos

6 – Avenue du Général de Gaulle / Rue de Picardie

7 – Avenue du Général de Gaulle / Boulevard de Bezons / Rue de la Batterie

8 – Rue Jean Mermoz / Rue du Champ de Mars

9 – Rue Voltaire / Avenue Maurice Berteaux

10 – Avenue Maurice Berteaux / Rue Jean Mermoz

11 – Avenue Maurice Berteaux / Zugang Auchan

12 – Rue Jean Jaurès / Avenue Hortense Foubert

13 – Rue Jean Jaurès / Zugang zum Bahnhof