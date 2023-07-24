Laufende Zusammenarbeit

Seit dem Ende der Vorkonsultation und während aller Vorstudien des Schemas des Prinzips und der Ausarbeitung der öffentlichen Untersuchungsakte hat Ile-de-France Mobilité den Dialog mit allen Partnern, lokalen Behörden und Projektträgern anderer verwandter Projekte in der Region fortgesetzt, durch:

Technische Ausschüsse mit Vertretern der Dienste der betroffenen Akteure (Geldgeber, Val d'Europe Agglomération, betroffene Städte, EPA France, Eurodisney, SNCF usw.), deren Zweck es ist, den Fortschritt der Studien auf der gesamten Strecke zu präsentieren, auszutauschen und technisch zu validieren.

Überwachungsausschüsse, deren Zweck es ist, mit den gewählten Vertretern des Territoriums und den Geldgebern des Projekts die Studien des Schemas des Prinzips und die Akte der Untersuchung des öffentlichen Versorgungsunternehmens zu validieren, bevor sie an den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités weitergeleitet werden.

Ein Treffen mit Radsportverbänden, um ihnen die geplanten Radverkehrsanlagen vorzustellen und ihre Kommentare und Empfehlungen für die Fortsetzung der zu initiierenden Studien zu sammeln.