Vorkonsultation (2015)

Île-de-France Mobilités, der Projektträger, organisierte vom 11. Mai bis 26. Juni 2015 in Zusammenarbeit mit den Projektförderern (Region Île-de-France und Departementsrat Seine-et-Marne) und lokalen Behörden eine Vorkonsultation zum Projekt. Um die größtmögliche Anzahl von Meinungen einzuholen und sich an die Besonderheiten des Gebiets anzupassen, wurden mehrere Methoden zur Information und Meinungsäußerung der Öffentlichkeit eingeführt.

Diese privilegierte Zeit der Information und des Dialogs ermöglichte es zunächst, das Projekt den Menschen vorzustellen, die in der Region leben, arbeiten und reisen. Die Präsentation des Projekts erfolgte auf der Grundlage des Dossiers der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP), einem Dokument, das die Elemente der Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit des Projekts darstellt. Ziel dieser Konsultation war es auch, die Meinung aller zu dem Projekt einzuholen.

Während der Konsultation wurden mehrere Routenvarianten vorgeschlagen (siehe S.3 der Broschüre), die die Wahl von Ile-de-France Mobilités verdeutlichten, damit das Projekt den Erwartungen und Bedürfnissen des Gebiets am besten entspricht.