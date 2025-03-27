Bus

Neue LinieRosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

Aktualisiert am

Region Île-de-France
Île-de-France Mobilités

Um die Ankunft des RER E und die verschiedenen auf dem Gebiet von Mantois geplanten Stadtentwicklungsprojekte zu begleiten, ist geplant, einen Bus auf eigenem Gelände zu schaffen und den Pol Mantes-la-Jolie neu zu entwickeln.

Der Bus in Mantois wird eine neue, qualitativ hochwertige, schnelle und regelmäßige Verbindung bieten und zur Verbesserung der Reisebedingungen beitragen, indem er den Pol Mantes-la-Jolie, das Viertel Val Fourré und schließlich Rosny-sur-Seine bedient.

Karte

Plan du projet Bus Rosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie
Schlüsselfiguren

7 500

Tägliche Reisende

13

Stationen

5.4 km

der Handlung

20 Minuten

zwischen Rosny-sur-Seineund Mantes-la-Jolie

Vorläufiger Zeitplan

  • 2016: Beratung
  • 2014-2015: Vorstudien / Schematische Darstellung

Übersicht

Finanzen und Akteure

Finanzen

  • Infrastruktur: 50,5 Millionen Euro, Wert 2014 (Region + CD 78 + Grand Paris Seine et Oise)
  • Busse (Île-de-France Mobilités)
  • Ausbeutung (Île-de-France Mobilités)

Schauspieler

Île-de-France Mobilités führte die Durchführung von Machbarkeitsstudien und Konsultationen durch.

Die Region Île-de-France und das Departement Yvelines finanzieren Studien und Infrastruktur.

Die Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierung und stellt seit der Konsultation das Projektmanagement.

Download des Projekt-Factsheets Bus Rosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

