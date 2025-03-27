Neue LinieRosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

7 500
13
5.4 km
20 Minuten
Finanzen
- Infrastruktur: 50,5 Millionen Euro, Wert 2014 (Region + CD 78 + Grand Paris Seine et Oise)
- Busse (Île-de-France Mobilités)
- Ausbeutung (Île-de-France Mobilités)
Schauspieler
Île-de-France Mobilités führte die Durchführung von Machbarkeitsstudien und Konsultationen durch.
Die Region Île-de-France und das Departement Yvelines finanzieren Studien und Infrastruktur.
Die Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierung und stellt seit der Konsultation das Projektmanagement.