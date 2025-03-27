Neue LinieRosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

Um die Ankunft des RER E und die verschiedenen auf dem Gebiet von Mantois geplanten Stadtentwicklungsprojekte zu begleiten, ist geplant, einen Bus auf eigenem Gelände zu schaffen und den Pol Mantes-la-Jolie neu zu entwickeln.

Der Bus in Mantois wird eine neue, qualitativ hochwertige, schnelle und regelmäßige Verbindung bieten und zur Verbesserung der Reisebedingungen beitragen, indem er den Pol Mantes-la-Jolie, das Viertel Val Fourré und schließlich Rosny-sur-Seine bedient.