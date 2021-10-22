Sanierung der Baustelle des Bahnhofs La Végétale - La Fontaine Saint-Martin

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die zukünftige Station La Végétale (in der Projektphase früher Emile Combes genannt) des C1-Kabels wird in Kürze ein wichtiger Schritt beginnen: die Bodensanierung des Baugebiets.

Nach umfangreichen Bodenanalysen wurde die von den früheren Bewohnern des Geländes verursachte Kontamination insbesondere durch das Vorhandensein geringer Mengen Asbest diagnostiziert und erfordert nun eine Bodensanierung. Zu diesem Zweck wird France Travaux (Mitglied des Konsortiums, das für die Planung und den Bau der Seilbahn verantwortlich ist) diese Arbeiten verwalten und vom 16. Oktober bis 17. November 2023 ein bewährtes und kontrolliertes Sanierungsprotokoll einsetzen. Die Installation dieses Projekts begann am 9. Oktober.

Diese Arbeiten werden in mehreren Phasen stattfinden und Teil eines strengen regulatorischen Rahmens sein.

Eine erste Operation besteht darin, den verschmutzten Boden mit mechanischen Schaufeln zu entfernen, bis er eine gesunde Schicht erreicht, die mehrere zehn Zentimeter tief ist. Während dieser Phase werden spezifische Maßnahmen ergriffen, um den reibungslosen Ablauf des Betriebs und die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die Palisaden werden erhöht, mit Planen versehen und der Boden angefeuchtet, um Staubemissionen in die Luft zu vermeiden.

Das entnommene Land wird dann an ein zugelassenes Behandlungszentrum evakuiert.

Diese Maßnahme, die von Île-de-France Mobilités in Absprache mit Ile-de-France Nature (Eigentümer), SMER (Projekteigentümer von La Végétale) und der Gemeinde Limeil-Brévannes geleitet wird, wird es einerseits ermöglichen, ein verschmutztes Gebiet dieses Sektors zu sanieren und andererseits die ordnungsgemäße Umsetzung der zukünftigen Seilbahnstation im Herzen von La Végétale zu gewährleisten.

Um mehr über diese Interventionen zu erfahren, zögern Sie nicht, Saïd, Ihren lokalen Agenten, zu kontaktieren.