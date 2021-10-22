Komfort und Sicherheit

Videoüberwachung und Sicherheit in Kabinen und Bahnhöfen

Die Videoüberwachung erfolgt in Echtzeit in der Kabine, in den Bahnhöfen und in deren Umgebung.

Die Kabinen sind mit einer Gegensprechanlage zur Kommunikation mit dem Bedienpersonal sowie einem für Hörgeschädigte zugänglichen Kommunikationssystem ausgestattet, um auf jede Anfrage zu reagieren.

Das Bedienpersonal sorgt jederzeit für die Sicherheit der Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen am Bahnhof, aber auch während der Online-Fahrt. Es ist somit in der Lage, mit möglichen Passagiervorfällen umzugehen und hat eine direkte Verbindung zu Feuerwehr und Polizei.

Ein optimales Backup-Gerät

Das C1-Kabel ist mit einem Backup-System ausgestattet, das für alle Vorfälle ausgelegt ist. Dieses Gerät, das als "integrierte Wiederherstellung" bezeichnet wird, ermöglicht es den Fahrgästen, sicher zu den Stationen zurückzukehren und in den Kabinen zu bleiben.