Akustische Messungen

Strenge Studien und Modellierung

Da es noch keine Vorschriften für Seilbahnlärm gibt, wurden die Wirkungsstudien auf der Grundlage der Verkehrslärmverordnung durchgeführt und gemäß der Nachbarschaftslärmverordnung überprüft, da diese beiden Ansätze interessant sind und sich ergänzen. Alle Studien und Modellierungen zeigen, dass das C1-Kabel diese Vorschriften auf der gesamten Strecke, einschließlich der Stationen und Masten, vollständig erfüllt. Der von der Seilbahn erzeugte Lärm verschmilzt mit dem auf der gesamten Strecke gemessenen Umgebungslärm.