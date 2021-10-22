Akustische Messungen
Auszug aus der akustischen Studie
Proaktive Maßnahmen zur Kontrolle des Geräuschpegels des C1-Kabels
Seit Beginn des Projekts ist Île-de-France Mobilités darauf bedacht, den bestmöglichen Fußabdruck des C1-Kabels in seiner Umgebung zu erzielen. In diesem Sinne wollte sie dem Kabelhersteller strenge akustische Standards auferlegen. Die Wahl der für die Realisierung verantwortlichen Unternehmensgruppe beruhte daher neben vielen anderen Kriterien auf ihren besonders fortschrittlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Akustik. Die Kontrolle des Schallpegels wird daher durch mehrere Maßnahmen ermöglicht.
Strenge Studien und Modellierung
Da es noch keine Vorschriften für Seilbahnlärm gibt, wurden die Wirkungsstudien auf der Grundlage der Verkehrslärmverordnung durchgeführt und gemäß der Nachbarschaftslärmverordnung überprüft, da diese beiden Ansätze interessant sind und sich ergänzen. Alle Studien und Modellierungen zeigen, dass das C1-Kabel diese Vorschriften auf der gesamten Strecke, einschließlich der Stationen und Masten, vollständig erfüllt. Der von der Seilbahn erzeugte Lärm verschmilzt mit dem auf der gesamten Strecke gemessenen Umgebungslärm.
Ein Tragseil – Traktor der "neuen Generation"
Diese gute akustische Leistung ist insbesondere auf die Wahl des Traktor-Tragseils zurückzuführen. Es handelt sich um ein Kabel der neuen Generation, das aus "Strängen" (Metalldrähten) besteht, die jeweils mit synthetischem Profil verflochten sind. Dieses Design macht das Kabel fast glatt. Die Vibrationen und Geräusche, die während der Bewegung entstehen, werden so stark reduziert.
Angepasste technische und akustische Entscheidungen
Das für das C1-Kabel gewählte Motorisierungssystem ist eines der leisesten. In der Station werden Schwingungsdämpfer installiert und die Stationen und Dächer schallisoliert.
Regelmäßige Überwachung des Schallpegels
Um sicherzustellen, dass der vom Kabel emittierte Lärm keine Belästigung für die Anwohner darstellt, wird nach der Inbetriebnahme und dann regelmäßig in den ersten 10 Betriebsjahren eine Überwachung des Lärmpegels rund um die Seilbahn durchgeführt.