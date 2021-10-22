Gefechtsstände

Der Betrieb der Linie wird von der zentralen Leitstelle (PCC) aus gesteuert, die sich an der Station Temps Durables* befindet. Von dieser Station aus verfügen die Bediener über alle Informationen und Mittel, um die Linie zu steuern und in Echtzeit auf ihren Betrieb zu reagieren. Das PCC wird von lokalen Kontrollstationen (PCLs) unterstützt, die in den anderen 4 Stationen der C1-Kabelleitung installiert sind.

Diese PCLs sind insbesondere für eventuelle Störungen im Bahnhof und deren Ausstattung sowie für die Kommunikation mit den Fahrgästen zuständig.

Der Name der Station ist provisorisch*