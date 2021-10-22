Reduzieren
Bahnhöfe: wichtigste Reduktionsmaßnahmen
1/ Die Architektur der Stationen
Die C1-Kabelstationen zeichnen sich größtenteils durch ein Design mit hoher Umweltqualität aus:
• ein architektonisches Design, das auf Einfachheit basiert, mit der Verwendung nüchterner Materialien, der Begrünung der Dächer und einer begrenzten Grundfläche;
• Betrieb, der sich auf die Reduzierung des Energiebedarfs und die Nutzung erneuerbarer Energien konzentriert.
Um das Ziel der Energienüchternheit zu erreichen, wurden mehrere wichtige Entscheidungen getroffen: nachhaltige und kohlenstoffarme Materialien, effiziente Wärmedämmung, auf Betriebsräume beschränkte Heizung durch Wärmepumpe, natürliche und LED-Beleuchtung, eine Photovoltaikanlage im Bahnhof Limeil-Brévannes...;
• qualitative Landschaftsgestaltung im Geiste des grünen Flusses La Végétale;
• eine rationelle Bewirtschaftung des Regenwassers und aller Grünflächen.
2/ Gründächer: ökologische und ästhetische Beschichtungen
Die Dächer der 5 Stationen des C1-Kabels, ca. 2.000 m2, sowie das Dach einer der Garagen der Linie werden begrünt.
Diese Wahl wurde bereits bei der Planung des Projekts getroffen, um einerseits die landschaftliche Integration der Gebäude zu fördern und andererseits Teil des Ansatzes der hohen Umweltqualität (HQE) zu sein, der den Bau der Seilbahn leitet. Die Begrünung von Dächern hat viele Vorteile.
In ökologischer Hinsicht:
- zur Verringerung undurchlässiger städtischer Flächen beitragen;
- Verbesserung der Luftqualität durch Bekämpfung der städtischen Verschmutzung durch Verringerung der CO- und CO2-Emissionen;
- Entwicklung von Gebieten der biologischen Vielfalt;
- Regenwasser zurückhalten.
In wirtschaftlicher Hinsicht:
- Verstärkung der Schall- und Wärmedämmung von Gebäuden;
- Schutz der Abdichtung von Dächern;
- Begrenzte Pflege der Oberflächen.
Nach der Installation eines mit geeigneter Erde (Substrat) bedeckten Entwässerungssystems auf den Dächern werden wachstumsfertige Grünwalzen auf den Oberflächen ausgebracht. Sie bestehen aus verschiedenen winterharten und widerstandsfähigen Pflanzen: 13 Sorten Sedum, Blutgeranien, Bohnenkraut und wilder Majoran.
Die Walzen werden in den ersten Wochen regelmäßig gegossen, um die Erholung zu fördern, dann ist nur noch eine jährliche Wartung erforderlich. Diese Pflanzen haben den Vorteil, dass sie mit Regenwasser zufrieden sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die begrünten Dächer Ihrer Stationen zur visuellen und ökologischen Qualität der 1. städtischen Seilbahn in der Île-de-France beitragen.
3/ Rationelles Wassermanagement
Um die Versickerung von Regenwasser in der Nähe der Stationen zu fördern, werden Versickerungs- oder Wasserrückhaltestrukturen angelegt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Freibäder, Äste oder Gräben. Die Ableitung des Regenwassers erfolgt durch natürlichen Abfluss von der Sammelstelle zu einem Abfluss und durch direkte Infiltration in den Boden, wenn dieser durchlässig ist.
Knoten und Gräbensind Teil der linearen Entwicklungen, die ein integriertes Wassermanagement in städtischen Gebieten ermöglichen. Dabei handelt es sich um Längssenken mit unterschiedlichen Neigungen, die Regen- und Abflusswasser sammeln und regulieren und dessen Abfluss zu einem Abfluss (z. B. Abwassernetz) verlangsamen. Der Unterschied zwischen Graben und Knoten beruht hauptsächlich auf ihrer Morphologie. Ein Graben ist linear, ziemlich tief und seine Ufer sind steil Es ist ein Werk, das von Natur aus im Wasser bleiben kann. Es wird daher nicht entwässert.
Der Knoten kann mit einem breiten, flachen Graben verwandt sein, dessen Ufer sanft abfallen.
In den Flugbereichen der Seilbahn werden Versickerungsbecken installiert. In der Tat ist es im Rahmen der Realisierung eines Teleportsystems notwendig, bestimmte Mindestsicherheitsabstände zwischen dem natürlichen Gelände und dem Boden der Kabinen einzuhalten. So wurden am Ausgang des Bahnhofs Startbereiche entworfen, die im Vergleich zum Niveau der Bahnsteige der Stationen eine erhebliche Auszahlung erfordern. Diese Flächen werden dicht bewachsen und dienen als Versickerungsbecken, in die Wasser von den Dächern der Stationen und den angrenzenden Vorplätzen abgeleitet wird.
4/ Die Wiederverwendung von Mutterboden: das Beispiel Villa Nova
Der Bahnhof Villa Nova in Villeneuve-Saint-Georges liegt zwischen der Stadt und den Feldern, da er teilweise auf dem angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstück gebaut wurde. Die rund 700 m3 Mutterboden, die für die Durchführung der Arbeiten abgebaut wurden, wurden erhalten und auf dem Bahnhofsgelände selbst gelagert.
Mutterbodenist die oberste Schicht des Bodens. Mit einer Dicke von 15 bis 40 cm und im Allgemeinen brauner Farbe hat es wichtige qualitative Eigenschaften für die Artenvielfalt und den Anbau: Es ist biologisch aktiv, reich an Mineralien und organischer Substanz.
Dieses für die Bepflanzung geeignete Landwird bei der geplanten Landschaftsgestaltung rund um das Resort wiederverwendet. Diese Organisation steht voll und ganz im Einklang mit dem tugendhaften Ansatz des Projekts: Wiederverwendung von Materialien vor Ort und Begrenzung der CO- und CO2-Emissionen im Zusammenhang mit dem Transport. Diese Wiederverwendung wird, soweit möglich, auf anderen Wegerechten dupliziert. Was das C1-Kabelprojekt auszeichnet, ist genau der Wunsch, nichts dem Zufall zu überlassen und von seiner Konzeption an alle notwendigen Bestimmungen einzubeziehen, um die Kriterien der hohen Umweltqualität zu erfüllen, für die es zertifiziert wurde.
Begrünung der Strecke: wichtigste Reduktionsmaßnahmen
Plantagen und Umpflanzen
300 junge Bäume und Pflanzen wurden in den grünen Korridor in der Nähe der Baustelle verpflanzt;
•Mehr als 500 Bäume wurden entlang der Linie gepflanzt.
65 Arten wurden aufgrund ihrer Robustheit und ihres geringen Wasserverbrauchs ausgewählt: hohe Bäume, Sträucher, Gräser und Stauden...
75% von ihnen sind endemisch und werden vom Führer der einheimischen Pflanzen des Pariser Beckens empfohlen. Das Wachstum von verpflanzten oder gepflanzten Bäumen ändert sich je nach Art und Wetterbedingungen. Ihre Verwurzelung und ihr Wachstum werden in den ersten Jahren sorgfältig beobachtet.
Sonstige Reduktionsmaßnahmen
Weitere Reduktionsmaßnahmen wurden ergriffen und einige werden über die Inbetriebnahme der Seilbahn hinaus beibehalten:
- Die Installation von farbigen Geräten an den Kabeln, um Kollisionen mit Vögeln zu vermeiden.
- Amphibienbarrieren, die um die Vorfahrtsrechte herum installiert sind.
- Nach unten gerichtete Beleuchtung, deren Temperaturen mit dem Lebensrhythmus der Fledermäuse vereinbar sind.