Reduzieren

3/ Rationelles Wassermanagement

Um die Versickerung von Regenwasser in der Nähe der Stationen zu fördern, werden Versickerungs- oder Wasserrückhaltestrukturen angelegt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Freibäder, Äste oder Gräben. Die Ableitung des Regenwassers erfolgt durch natürlichen Abfluss von der Sammelstelle zu einem Abfluss und durch direkte Infiltration in den Boden, wenn dieser durchlässig ist.



Knoten und Gräbensind Teil der linearen Entwicklungen, die ein integriertes Wassermanagement in städtischen Gebieten ermöglichen. Dabei handelt es sich um Längssenken mit unterschiedlichen Neigungen, die Regen- und Abflusswasser sammeln und regulieren und dessen Abfluss zu einem Abfluss (z. B. Abwassernetz) verlangsamen. Der Unterschied zwischen Graben und Knoten beruht hauptsächlich auf ihrer Morphologie. Ein Graben ist linear, ziemlich tief und seine Ufer sind steil Es ist ein Werk, das von Natur aus im Wasser bleiben kann. Es wird daher nicht entwässert.

Der Knoten kann mit einem breiten, flachen Graben verwandt sein, dessen Ufer sanft abfallen.

In den Flugbereichen der Seilbahn werden Versickerungsbecken installiert. In der Tat ist es im Rahmen der Realisierung eines Teleportsystems notwendig, bestimmte Mindestsicherheitsabstände zwischen dem natürlichen Gelände und dem Boden der Kabinen einzuhalten. So wurden am Ausgang des Bahnhofs Startbereiche entworfen, die im Vergleich zum Niveau der Bahnsteige der Stationen eine erhebliche Auszahlung erfordern. Diese Flächen werden dicht bewachsen und dienen als Versickerungsbecken, in die Wasser von den Dächern der Stationen und den angrenzenden Vorplätzen abgeleitet wird.