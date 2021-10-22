Die Arbeiten an der Station Bois Matar, von Mitte Februar bis Mitte Mai 2

Um das C1-Kabel zu bauen, beginnen die ersten Arbeiten, um den Bau Ihrer Seilbahn vorzubereiten.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Zwischen Mitte Februar und Mitte April 2023

• Auf der Allee von Präsident J.F. Kennedy,

• Am Kreisverkehr RD 136 / RD 102, an der Kreuzung der Avenue du Président J.F. Kennedy und der Avenue de la Fontaine Saint-Martin,

• Und an der Kreuzung der Avenue du Président J.F. Kennedy und der Rue du Bois Colbert.

Die Abholzung wird durchgeführt. Sie sind auf das absolut Notwendige beschränkt und werden außerhalb der Brutzeit der Vögel durchgeführt.

Ein Team von Ökologen hat im Vorfeld der Arbeiten eine Bestandsaufnahme der ökologisch bedenklichen Standorte durchgeführt und wird deren Erhaltung und Erhaltung während der gesamten Arbeiten sicherstellen.

Diese Eingriffe werden den Straßenverkehr nur sehr gelegentlich behindern: Ein Verkehrswechsel und eine Umleitung des Radwegs auf der Avenue du Président J.F.K. werden für einen Tag eingerichtet.

Zwischen Mitte Februar und Mitte Mai 2023

• Auf der Avenue du Président J.F. Kennedy, zwischen der Avenue Paul Verlaine und der Rue des Tilleuls

Wir führen die Vorbereitungsarbeiten durch, die für den Beginn der Bauarbeiten Ihres zukünftigen Bahnhofs und seiner Umgebung unerlässlich sind: Es geht darum, den Boden vorzubereiten, den Umfang abzugrenzen und die Baustellenausrüstung zu installieren.

Das Gelände wird durch Palisaden gesichert. Der Lkw-Verkehr wird von den Begleitern verwaltet, die auch für die Sauberkeit der Baustelle und ihrer Umgebung sorgen.

Wie werden die Baustellenzeiten aussehen?

Die Öffnungszeiten der Baustelle sind: Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.