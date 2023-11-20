Verbindung Gare du Nord – Gare de l'Est – Personentreffen: Was sind die Ergebnisse?

Im Rahmen der Konsultation zur Verbesserung der Verbindung Gare du Nord – Gare de l'Est bestand eine der von STIF und seinen Finanzierungspartnern gewählten Informations- und Meinungsforschungsmethoden darin, Fahrgäste zu treffen. Sie organisierten vier Feldtreffen, um mit möglichst vielen Nutzern über das Projekt zu informieren und sich auszutauschen. Was waren die Ergebnisse dieser Treffen?

Treffen der Reisenden vom 7. März 2017: der Château-Landon-Tunnel

STIF und seine Partner trafen sich am 7. März 2017 zwischen 17 und 19.30 Uhr mit Nutzern des öffentlichen Verkehrs vor dem Eingang zum Château-Landon-Tunnel und der gleichnamigen Metrostation Linie 7. Die meisten Menschen, die wir trafen, nahmen sich die Zeit, mit dem Projektteam zu diskutieren, auch nur für ein paar Minuten. Bei dieser Gelegenheit wurden etwa fünfzig Flugblätter verteilt und 38 Personen wollten einen schriftlichen Beitrag hinterlassen. Die Menschen, die wir trafen, begrüßten das Projekt, auch diejenigen, die nicht regelmäßig korrespondieren. Einige Befragte äußerten sich ungeduldig über den Erfolg dieses Projekts, von dem sie schon lange gehört haben. Die Ziele der Verbesserung der Verknüpfung waren den meisten Teilnehmern klar. Zu den Hauptvorteilen des Projekts gehörte, dass die Verlängerung des Tunnels zu einer unbestreitbaren Zeitersparnis für alle führen wird, die die Verbindung herstellen. Die vertikalen Verbindungen wurden sehr geschätzt, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Verbindung zu ermöglichen, ohne die U-Bahn nehmen zu müssen. Anwohner und Reisende, die zu Fuß umsteigen, würden die Verbesserung der Oberflächenverbindung begrüßen: angenehmer, bequemer. Einige Befragte erwähnten spontan die potenzielle Fußgängerzone der Rue d'Alsace.

Treffen der Reisenden vom 9. März 2017: die monumentale Treppe der Rue d'Alsace

Der STIF und seine Partner trafen sich am 9. März 2017 zwischen 17:00 und 19:00 Uhr mit den Nutzern des öffentlichen Verkehrs an der monumentalen Treppe der Rue d'Alsace. Auch hier nahmen sich viele Menschen, die wir trafen, die Zeit, mit dem Projektteam zu diskutieren. Etwa 200 Flugblätter wurden verteilt und 40 Personen wollten einen schriftlichen Beitrag hinterlassen. Die Menschen, die wir trafen, begrüßten das Projekt, insbesondere die Anwohner und Händler der Rue d'Alsace. Die Nutzer der Strecken des Ile-de-France-Netzes und einige Nutzer der SNCF-Hauptstrecken haben ihre Meinung geäußert. Das Projekt ist besonders zeitgemäß, um die oberirdische Fußgängerverbindung zwischen den beiden Bahnhöfen zu verbessern und denjenigen, die die Verbindung herstellen, Zeit zu sparen. Unter den Hauptvorteilen des Projekts waren die Reisenden der Ansicht, dass die Sanierung der Rue d'Alsace Lösungen für die vielen Belästigungen bieten wird, die sie beherbergt (Geruch, Lärm, Gefühl der Unsicherheit) und das Image des Viertels wiederherstellen wird, das ein "Schaufenster" von Paris für Touristen ist, die von beiden Bahnhöfen kommen. Die vertikalen Verbindungen wurden sehr geschätzt, da sie alternative Lösungen zur monumentalen Treppe bieten würden, die für Menschen mit eingeschränkter Mobilität unpraktisch sind. Die Verlängerung des Château-Landon-Tunnels wurde auch von Benutzern erwähnt, die der Meinung sind, dass sie dadurch Zeit sparen, wenn sie zwischen den beiden Bahnhöfen umsteigen, und dass sie insbesondere bei Regenwetter angenehmer sein wird.

Passagiertreffen vom 14. März 2017: Transiliens-Zone des Gare de l'Est

STIF und seine Partner trafen sich am 14. März 2017 zwischen 17:00 und 19:00 Uhr vor der Transilien-Zone am Gare de l'Est. Die meisten Menschen, die wir trafen, hatten es eilig, ihren Zug zu erreichen. Etwa 200 Flugblätter wurden verteilt und 25 Personen wollten einen schriftlichen Beitrag hinterlassen. Die Befragten begrüßten das Projekt, das als kohärent und gut durchdacht angesehen wurde. Die meisten Reisenden, die wir treffen, steigen mit der U-Bahn um, aus Bequemlichkeit, um Zeit zu sparen oder aus Angst, sich zwischen den beiden Stationen zu verirren. Ihrer Meinung nach ist das Projekt zur Verbesserung der Oberflächenverbindung notwendig, insbesondere in Bezug auf die Beschilderung, die viele in diesem Sektor als unzureichend angesehen haben. Vertikale Verbindungen werden sehr geschätzt und sogar als notwendig erachtet, wenn wir die Verbindung zwischen den beiden Bahnhöfen für alle Arten von Reisenden wirklich verbessern wollen. Die Verlängerung des Château-Landon-Tunnels wird für die Zeitersparnis gelobt, die den Transilien-Zügen vom und zum Gare de l'Est in Verbindung mit dem Gare du Nord gebracht wird.

Treffen der Reisenden vom 21. März 2017: das Glasdach im Gare du Nord

STIF und seine Partner trafen sich am 21. März 2017 zwischen 17:00 und 19:00 Uhr unter dem Glasdach des Gare du Nord mit den Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs. Etwa 300 Flugblätter wurden verteilt und 33 Personen wollten einen schriftlichen Beitrag hinterlassen. Die Menschen, die wir trafen, begrüßten das Projekt. Die meisten von ihnen verbinden die beiden Bahnhöfe regelmäßig, oft mit der U-Bahn, und würden die Verbesserung der Oberflächenverbindung, die nicht sehr attraktiv ist, und die Erweiterung der wenig bekannten unterirdischen Verbindung begrüßen. Die Einrichtung vertikaler Verbindungen wurde sehr geschätzt, da sie notwendig ist, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Verbindung einfacher als bisher zu ermöglichen. Es wurden jedoch einige Punkte angesprochen, die Anlass zur Sorge geben. Mehrere Reisende, die wir trafen, erklärten, dass sie wahrscheinlich weiterhin die U-Bahn nehmen würden, insbesondere im Winter, um die Verbindung zu erreichen. Das Projekt muss auch sicherstellen, dass sich an der Kreuzung La Fayette-Dunkerque-Faubourg Saint-Denis keine zusätzlichen Staus bilden.

Die vollständigen Berichte finden Sie hier!