Anschlüsse

Die verlängerte Metro 1 wird mit den RER A und E, der Metro 15 Est des Grand Paris Express, der Straßenbahn T1 und dem Bus Bords de Marne nach Val de Fontenay verbunden.

RER A und RER E Linien

Die RER-Linie A ist die verkehrsreichste im Verkehrsnetz der Île-de-France. Sie befördert täglich mehr als 1 Million Fahrgäste, davon etwa 600.000 auf den östlich von Châtelet – Les Halles gelegenen Streckenabschnitten. Als West-Ost-Achse, die die Region Île-de-France strukturiert, bedient sie die wichtigsten Pole des Herzens der Agglomeration. Vincennes ist die letzte Station des gemeinsamen Stammes der RER A. Fontenay-sous-Bois und Val de Fontenay liegen jeweils an einem der beiden östlichen Zweige der Strecke (jeweils in Richtung Boissy-Saint-Léger und Marne-la-Vallée).

Die RER-Linie E bedient den Osten der Region Île-de-France auf einer Nord-Süd-Achse. Der Bahnhof Val de Fontenay wird von der Zweigstrecke Noisy-le-Sec – Tournan bedient, die eine Verbindung nach Haussmann-Saint-Lazare über den Gare du Nord und den Gare de l'Est ermöglicht. Das Projekt zur Verlängerung der RER E, genannt Projekt Eole, besteht darin, die Linie E der RER vom derzeitigen Endbahnhof Haussmann-Saint-Lazare in Paris bis Nanterre la Folie im Jahr 2022 und dann bis Mantes-la-Jolie bis 2024 zu verlängern.

Metro 15 Ost des Grand Paris Express

Die Metro 15 Est verbindet Saint-Denis-Pleyel über den Bahnhof Val de Fontenay mit Champigny-Centre. Der Bahnhof Val de Fontenay der Linie 15 Est wird mit dem RER-Bahnhof Val de Fontenay (A und E), der Straßenbahn T1 und der verlängerten Metro 1 verbunden.

Der Abschnitt Saint-Denis Pleyel Champigny-Centre, einschließlich des Bahnhofs Val de Fontenay, wird bis 2030 in Betrieb genommen.

Verlängerung der Straßenbahnlinie T1 bis Val de Fontenay

Die Straßenbahn T1 wird von der derzeitigen Endstation Noisy-le-Sec bis zum Bahnhof Val de Fontenay verlängert, wo sie mit der Metro 1 verbunden sein wird. Die gesamte Straßenbahnlinie wird insgesamt 25 km von Courtilles nach Val de Fontenay führen. Die Straßenbahnhaltestelle befindet sich in der Nähe der Metrostation 1.

Bus Bords de Marne

Die Buslinie Bords de Marne plant, Val de Fontenay über Neuilly-Plaisance (RER A) mit Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, Metro 16) zu verbinden. Es ermöglicht eine Verbindung mit der Metro 1 von der Allée des Sablons und / oder vom Busbahnhof des Pols Val de Fontenay.

Umstrukturierung der Busnetze

Die Verlängerung der Metro 1 nach Val de Fontenay geht mit einer Umstrukturierung des Busnetzes einher, das die Gemeinden des Projekts bedient. Die Überlegungen zu dieser Umstrukturierung werden einige Monate vor der Inbetriebnahme der Erweiterung durchgeführt, um das Angebot so nah wie möglich an den beobachteten Bedürfnissen zu dimensionieren. Ziel ist es, den Busverkehr zu den wichtigsten Bahnhöfen oder Bahnhöfen zu optimieren, die Route der Linien zu vereinfachen und bisher isolierte Stadtteile zu bedienen. Bei dieser Umstrukturierung wird auch die Umstrukturierung berücksichtigt, die im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahn T1 und dem Projekt der neuen Buslinie Bords de Marne eingeleitet wurde.