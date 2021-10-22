Die Zeitersparnis durch die Erweiterung

Insgesamt profitieren die Nutzer der Metro 1 von einer durchschnittlichen Zeitersparnis von etwa 8 Minuten im Vergleich zu heute für ihre Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Fahrt zwischen Château de Vincennes und Val de Fontenay dauert 6-7 Minuten.

Neben der Geschwindigkeit der Fahrten sorgen die Frequenz und Regelmäßigkeit der verlängerten Metro 1 für gute Transportbedingungen. Das Intervall zwischen den U-Bahnen der Linie 1 wird viel kürzer sein als das der Busse:

• Während der Hauptverkehrszeiten 1 Minute 35 Sekunden im Vergleich zu 4 Minuten für den Bus 118 und 8 Minuten für den Bus 124,

• Außerhalb der Spitzenzeiten 3 Minuten 20 Sekunden statt 12 Minuten für die Busse 118 und 124.