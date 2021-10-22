Das Projekt auf einen Blick

Das Projekt zur Verlängerung der Metro 1 im Val de Fontenay

Heute verbindet die vollautomatische Metro 1 La Défense mit der Station Château de Vincennes, indem sie Paris von West nach Ost durchquert. Morgen sieht das Projekt vor, die Metro 1 nach Osten von der derzeitigen Endstation Château de Vincennes bis zur Station Val de Fontenay zu verlängern und drei neue Stationen zu bedienen:

• Les Rigollots in Fontenay-sous-Bois, am Rande von Vincennes,

• Große Pfirsichbäume in Montreuil,

• Val de Fontenay in Fontenay-sous-Bois.

Mit diesen drei neuen Bahnhöfen wird die Erweiterung die Gemeinden Vincennes, Fontenay-sous-Bois und Montreuil besser bedienen. Es wird auch die Robustheit des Verkehrsnetzes durch ein effizientes Netz stärken:

• Die erweiterte Metro 1 wird eine neue schnelle und effiziente Verbindung zwischen dem Zentrum von Paris und den Geschäftszentren La Défense, Châtelet und Val de Fontenay bieten.

• Die Verlängerung wird eine Verbindung mit den RER A und E, der zukünftigen Metro 15 Est und den Endstationen der zukünftigen Verlängerung der Straßenbahn T1 und des Busses Bords de Marne in Val de Fontenay, der ersten Station im Osten der Ile-de-France, gewährleisten.

• Schließlich wird Metro 1 mit den beiden Zwischenstationen Les Rigollots und Grands Pêchers städtische Viertel bedienen, die derzeit von den strukturierenden öffentlichen Verkehrsnetzen entfernt sind.