Service-Level

Ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot

Mit der Verlängerung nach Val de Fontenay wird Metro 1 mit einer Frequenz von 1 Minute 35 während der Hauptverkehrszeit sehr effizient sein. Das derzeitige Serviceniveau der Metro 1 wird ebenfalls vollständig beibehalten:

• Häufigkeit der Passage außerhalb der Stoßzeiten: alle 3 bis 5 Minuten,

• Automatisierung zur Anpassung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Züge in Echtzeit an den Zustrom von Fahrgästen,

• Automatische Bahnsteigtüren an den neuen Bahnhöfen, um die Parkzeit am Bahnsteig für das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste und damit die Regelmäßigkeit der Linie zu steuern,

• Öffnungszeiten: von 5:30 Uhr vom Château de Vincennes bis 1:15 Uhr von La Défense.

In Bezug auf die Barrierefreiheit gibt es für jede neue Station der Erweiterung mindestens zwei Zugänge sowie Aufzüge für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Eine an die Verlängerung angepasste Anzahl von Zügen

Bis zu 95.000 Fahrgäste werden täglich den verlängerten Abschnitt der Metro 1 nutzen (bis zu 840.000 Fahrgäste für die gesamte verlängerte Linie): Ein Viertel würde zwischen der zukünftigen Endstation Val de Fontenay und Château de Vincennes verkehren, drei Viertel nach Paris.

Um den gleichen Komfort und eine Frequenz von 1 Minute 35 Minuten mit der Verlängerung nach Val de Fontenay zu gewährleisten, ist geplant, die Kapazität der Metro 1 von 56 auf 68 Züge zu erhöhen.

Die schrittweise Inbetriebnahme der Metro 15 Est, die eine Umgehungsstraße ohne Paris ermöglicht, wird sich positiv auf die Fahrgastzahlen der Metro 1 auswirken und die Fahrgastströme ausgleichen.

U-Bahn-Besuch 1

Die Fahrgastzahlen der Metro 1-Verlängerung zwischen Château de Vincennes und Val de Fontenay werden während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf 13.600 Fahrgäste geschätzt, d. h. etwa 95.000 Fahrgäste an einem Tag mit starkem Verkehr und 27,6 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Die Gesamtzahl der Nutzer der erweiterten Linie wird in der Größenordnung von 840.000 Fahrgästen pro Tag liegen.

Val de Fontenay wird der verkehrsreichste Bahnhof des Projekts sein, mit 8.400 Ein- und Ausfahrten zur morgendlichen Hauptverkehrszeit, davon mehr als 5.000 in Richtung Paris. Fast drei Viertel der Fahrgäste werden mit einem anderen strukturierenden öffentlichen Verkehrsmittel (RER A und E, Linie 15 des Grand Paris Express, Straßenbahn T1) in Verbindung stehen, was die wichtige Rolle des Projekts im Schienennetz in den inneren Vororten zeigt. Die Stationen Les Rigollots und Grands Pêchers werden während der morgendlichen Hauptverkehrszeit 3.800 bzw. 3.100 Auf- und Abstiege haben, was ihre Rolle bei der lokalen Versorgung des Gebiets unterstreicht.

Organisation der Wartung der Züge der Metro 1

Die Zugwartung ist eine wesentliche Komponente, die berücksichtigt werden muss, um das Serviceniveau einer U-Bahn-Linie zu gewährleisten:

• Die Zugwartungswerkstatt von Fontenay-sous-Bois wird weiterhin schwere Wartungsarbeiten durchführen,

• Das bestehende Zugpannenzentrum Porte Maillot wird zur Reinigung der Züge genutzt,

• In Neuilly-Plaisance im hinteren Bahnhof Val de Fontenay wird ein neues Zugreparaturzentrum eingerichtet, um schnelle Eingriffe an den Zügen zu ermöglichen.