ErweiterungMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

Die vollautomatische Metrolinie 14 verbindet Olympiades (Paris 13. Arrondissement) mit Mairie de Saint-Ouen (93). Die Verlängerung nach Norden bis Mairie de Saint-Ouen (93) ist seit Dezember 2020 in Betrieb.

Die Verlängerung der Mairie de Saint-Ouen (93) nach Saint-Denis Pleyel (93) wird eine effiziente Verbindung mit dem bestehenden und zukünftigen öffentlichen Verkehrsnetz schaffen, indem das bestehende Netz mit dem zukünftigen Verkehrsknotenpunkt Saint-Denis Pleyel verbunden wird, dem zukünftigen Verbindungspunkt von drei U-Bahn-Linien und zwei Zuglinien.