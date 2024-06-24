ErweiterungMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

Die vollautomatische Metrolinie 14 verbindet Olympiades (Paris 13. Arrondissement) mit Mairie de Saint-Ouen (93). Die Verlängerung nach Norden bis Mairie de Saint-Ouen (93) ist seit Dezember 2020 in Betrieb.
Die Verlängerung der Mairie de Saint-Ouen (93) nach Saint-Denis Pleyel (93) wird eine effiziente Verbindung mit dem bestehenden und zukünftigen öffentlichen Verkehrsnetz schaffen, indem das bestehende Netz mit dem zukünftigen Verkehrsknotenpunkt Saint-Denis Pleyel verbunden wird, dem zukünftigen Verbindungspunkt von drei U-Bahn-Linien und zwei Zuglinien.
Schlüsselfiguren
1,7km
Neue Wege
1
Neue Station
85Sekunden
zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit
Kalender
- 2013Beratung
- 2014Öffentliche Untersuchung
- 2015Erklärung der öffentlichen Nutzung
- 2016Vorentwurf
- 2017-2024Werke
- 24. Juni 2024Inbetriebnahme