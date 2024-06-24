U-Bahn

ErweiterungMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

Die vollautomatische Metrolinie 14 verbindet Olympiades (Paris 13. Arrondissement) mit Mairie de Saint-Ouen (93). Die Verlängerung nach Norden bis Mairie de Saint-Ouen (93) ist seit Dezember 2020 in Betrieb.

Die Verlängerung der Mairie de Saint-Ouen (93) nach Saint-Denis Pleyel (93) wird eine effiziente Verbindung mit dem bestehenden und zukünftigen öffentlichen Verkehrsnetz schaffen, indem das bestehende Netz mit dem zukünftigen Verkehrsknotenpunkt Saint-Denis Pleyel verbunden wird, dem zukünftigen Verbindungspunkt von drei U-Bahn-Linien und zwei Zuglinien.

Unternehmen für Großprojekte
RATP
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

1,7km

Neue Wege

1

Neue Station

85Sekunden

zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit

Kalender

  1. 2013
    Beratung
  2. 2014
    Öffentliche Untersuchung
  3. 2015
    Erklärung der öffentlichen Nutzung
  4. 2016
    Vorentwurf
  5. 2017-2024
    Werke
  6. 24. Juni 2024
    Inbetriebnahme

