ErweiterungOlympiades > Aéroport d'Orly

Die vollautomatische Metro 14 verbindet das Rathaus von Saint-Ouen (93) mit Olympiades (Paris 13.).

Die südliche Verlängerung zum Flughafen Orly (91, 94) wird 10 Städte in Paris, Val-de-Marne und Essonne bedienen. Es wird eine direkte Verbindung zwischen dem Flughafen Orly und dem Zentrum von Paris bieten.