ErweiterungOlympiades > Aéroport d'Orly

Die vollautomatische Metro 14 verbindet das Rathaus von Saint-Ouen (93) mit Olympiades (Paris 13.).

Die südliche Verlängerung zum Flughafen Orly (91, 94) wird 10 Städte in Paris, Val-de-Marne und Essonne bedienen. Es wird eine direkte Verbindung zwischen dem Flughafen Orly und dem Zentrum von Paris bieten.

Ein Testzug zur Verlängerung der Linie 14
Ein U-Bahn-Zug am Bahnhof Mairie de Saint-Ouen der Linie 14
Bundesland
Unternehmen für Großprojekte
RATP
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

500 000Betreute Arbeitsplätze

in weniger als 1 Stunde (außerhalb von Paris)

14km

Neue Wege

16min

zwischen Olympiades und Flughafen Orly

250.000 bis 300.000

Tägliche Reisende

7

Neue Stationen

85Sekunden

zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit

Kalender

  1. 2014
    Verstärkte Konsultation
  2. 2015
    Öffentliche Untersuchung
  3. 2016
    Erklärung der öffentlichen Nutzung
  4. 2017-2024
    Werke
  5. 24. Juni 2024
    Inbetriebnahme

