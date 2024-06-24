ErweiterungOlympiades > Aéroport d'Orly

Die vollautomatische Metro 14 verbindet das Rathaus von Saint-Ouen (93) mit Olympiades (Paris 13.).
Die südliche Verlängerung zum Flughafen Orly (91, 94) wird 10 Städte in Paris, Val-de-Marne und Essonne bedienen. Es wird eine direkte Verbindung zwischen dem Flughafen Orly und dem Zentrum von Paris bieten.
Schlüsselfiguren
500 000Betreute Arbeitsplätze
in weniger als 1 Stunde (außerhalb von Paris)
14km
Neue Wege
16min
zwischen Olympiades und Flughafen Orly
250.000 bis 300.000
Tägliche Reisende
7
Neue Stationen
85Sekunden
zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit
Kalender
- 2014Verstärkte Konsultation
- 2015Öffentliche Untersuchung
- 2016Erklärung der öffentlichen Nutzung
- 2017-2024Werke
- 24. Juni 2024Inbetriebnahme