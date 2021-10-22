Neue LinieSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

Die Linie 15 Ost der Metro Ile-de-France verbindet den Bahnhof Saint-Denis Pleyel (93) mit Champigny-sur-Marne (94).

Zusammen mit der Linie 15 Süd von Pont de Sèvres nach Noisy-Champs und der Linie 15 West von Pont de Sèvres nach Saint-Denis Pleyel ist die Linie 15 Ost der dritte und letzte Abschnitt der Linie 15, vollautomatisch und unterirdisch, auf der Ringstraße in der Nähe von Paris, die die bestehenden öffentlichen Verkehrsnetze entsättigen wird, indem sie die Departements der inneren Vororte durch Fahrten von Vorort zu Vorort effizient bedient.

Die Linie 15 Est wird dank ihrer zahlreichen Verbindungen zu bestehenden und zukünftigen Netzen effiziente Verbindungen in die Hauptstadt oder in die gesamte Île-de-France ermöglichen.