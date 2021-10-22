U-Bahn

Neue LinieSaint-Denis Pleyel > Champigny Centre

Die Linie 15 Ost der Metro Ile-de-France verbindet den Bahnhof Saint-Denis Pleyel (93) mit Champigny-sur-Marne (94).

Zusammen mit der Linie 15 Süd von Pont de Sèvres nach Noisy-Champs und der Linie 15 West von Pont de Sèvres nach Saint-Denis Pleyel ist die Linie 15 Ost der dritte und letzte Abschnitt der Linie 15, vollautomatisch und unterirdisch, auf der Ringstraße in der Nähe von Paris, die die bestehenden öffentlichen Verkehrsnetze entsättigen wird, indem sie die Departements der inneren Vororte durch Fahrten von Vorort zu Vorort effizient bedient.

Die Linie 15 Est wird dank ihrer zahlreichen Verbindungen zu bestehenden und zukünftigen Netzen effiziente Verbindungen in die Hauptstadt oder in die gesamte Île-de-France ermöglichen.

grandparisexpress.fr/ligne-15-est
Schlüsselfiguren

23 km

Neue Wege

25 Minuten

zwischen Saint-Denis Pleyel und Champigny Centre

14 Minuten

zwischen Bobigny Pablo Picasso und Champigny Centre

450 000

Tägliche Fahrgäste auf der neuen Strecke

12

Neue Stationen

2 Minuten

zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit

Kalender

  1. 2010-2011
    Öffentliche Debatte
  2. 2014
    Schematische Darstellung
  3. 2015
    Vereinbarung über die Übertragung der Projektleitung auf die Société des Grands Projets (SGP)
  4. 2016
    Öffentliche Untersuchung
  5. 2017
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  6. 2018-2024
    Detaillierte Designstudien, Design-Build-Aufträge und vorbereitende Arbeiten
  7. Heute
    2025-2030
    Werke
  8. Horizont 2031
    Inbetriebnahme

Finanzierung und Akteure