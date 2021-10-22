Neue LiniePont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

Die Linie 15 West ist die Verlängerung der Linie 15 Süd von Pont de Sèvres (92) nach Saint-Denis-Pleyel (93) über den Pol La Défense (92). Schließlich wird die Linie 15, vollautomatisch und unterirdisch, auf einer Ringstraße in der Nähe von Paris die bestehenden öffentlichen Verkehrsnetze entsättigen, indem sie die Departements der nahen Krone effizient bedient, indem sie von Vorort zu Vorort fährt.
Die Linie 15 West wird dank ihrer zahlreichen Verbindungen zu bestehenden und zukünftigen Netzen effiziente Verbindungen in die Hauptstadt oder in die gesamte Île-de-France ermöglichen.
Karte
Schlüsselfiguren
450 000
Tägliche Fahrgäste auf der neuen Strecke
20 km
Neue Wege
24 Minuten
zwischen Pont de Sèvres und Saint-Denis Pleyel
9
Neue Stationen
2 Minuten
zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit
Kalender
- 2010-2011Öffentliche Debatte
- 2014Beratung
- 2015Öffentliche Untersuchung
- 2016Gemeinnützigkeitserklärung (DUP)
- 2018-2023Detaillierte Studien
- Heute2023-2030Werke
- Horizont 2031Inbetriebnahme