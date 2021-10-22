Neue LiniePont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

Die Linie 15 West ist die Verlängerung der Linie 15 Süd von Pont de Sèvres (92) nach Saint-Denis-Pleyel (93) über den Pol La Défense (92). Schließlich wird die Linie 15, vollautomatisch und unterirdisch, auf einer Ringstraße in der Nähe von Paris die bestehenden öffentlichen Verkehrsnetze entsättigen, indem sie die Departements der nahen Krone effizient bedient, indem sie von Vorort zu Vorort fährt.

Die Linie 15 West wird dank ihrer zahlreichen Verbindungen zu bestehenden und zukünftigen Netzen effiziente Verbindungen in die Hauptstadt oder in die gesamte Île-de-France ermöglichen.