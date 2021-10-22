U-Bahn

Neue LiniePont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

Die Linie 15 West ist die Verlängerung der Linie 15 Süd von Pont de Sèvres (92) nach Saint-Denis-Pleyel (93) über den Pol La Défense (92). Schließlich wird die Linie 15, vollautomatisch und unterirdisch, auf einer Ringstraße in der Nähe von Paris die bestehenden öffentlichen Verkehrsnetze entsättigen, indem sie die Departements der nahen Krone effizient bedient, indem sie von Vorort zu Vorort fährt.

Die Linie 15 West wird dank ihrer zahlreichen Verbindungen zu bestehenden und zukünftigen Netzen effiziente Verbindungen in die Hauptstadt oder in die gesamte Île-de-France ermöglichen.

Schlüsselfiguren

450 000

Tägliche Fahrgäste auf der neuen Strecke

20 km

Neue Wege

24 Minuten

zwischen Pont de Sèvres und Saint-Denis Pleyel

9

Neue Stationen

2 Minuten

zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit

Kalender

  1. 2010-2011
    Öffentliche Debatte
  2. 2014
    Beratung
  3. 2015
    Öffentliche Untersuchung
  4. 2016
    Gemeinnützigkeitserklärung (DUP)
  5. 2018-2023
    Detaillierte Studien
  6. Heute
    2023-2030
    Werke
  7. Horizont 2031
    Inbetriebnahme

