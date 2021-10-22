Neue LiniePont de Sèvres > Noisy-Champs

Die Metrolinie 15 Sud verbindet den Bahnhof Pont de Sèvres (92) mit dem Bahnhof Noisy-Champs (77 und 93).
Es ist der erste Abschnitt der Metrolinie 15, vollautomatisch und unterirdisch, auf einer Ringstraße in der Nähe von Paris, die die bestehenden öffentlichen Verkehrsnetze entsättigen wird, indem sie die Departements der nahen Krone effizient bedient, indem sie von Vorort zu Vorort verkehrt.
Schlüsselfiguren
Mehr als 1 Million
der betreuten Einwohner
33km
von Kanälen
300 000Reisende
Täglich auf der neuen Strecke
37min
zwischen Pont de Sèvres und Noisy-Champs
13min
zwischen Pont de Sèvres und Villejuif - G. Roussy
7min
zwischen Pont de Sèvres und Châtillon Montrouge
16
Neue Stationen
2min
zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit
Kalender
- 2010-2011Öffentliche Debatte
- 2012Beratung
- 2013Öffentliche Untersuchung
- 2014Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2015Vorentwurf
- Heute2016-2025Werke
- Ende 2025Inbetriebnahme