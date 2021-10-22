U-Bahn

Neue LiniePont de Sèvres > Noisy-Champs

Die Metrolinie 15 Sud verbindet den Bahnhof Pont de Sèvres (92) mit dem Bahnhof Noisy-Champs (77 und 93).

Es ist der erste Abschnitt der Metrolinie 15, vollautomatisch und unterirdisch, auf einer Ringstraße in der Nähe von Paris, die die bestehenden öffentlichen Verkehrsnetze entsättigen wird, indem sie die Departements der nahen Krone effizient bedient, indem sie von Vorort zu Vorort verkehrt.

Der Tunnel der Linie 15 Süd © Yves Chanoit / Société des Grands Projets

www.grandparisexpress.fr/ligne-15-sud
Unternehmen für Großprojekte
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

Mehr als 1 Million

der betreuten Einwohner

33km

von Kanälen

300 000Reisende

Täglich auf der neuen Strecke

37min

zwischen Pont de Sèvres und Noisy-Champs

13min

zwischen Pont de Sèvres und Villejuif - G. Roussy

7min

zwischen Pont de Sèvres und Châtillon Montrouge

16

Neue Stationen

2min

zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit

Kalender

  1. 2010-2011
    Öffentliche Debatte
  2. 2012
    Beratung
  3. 2013
    Öffentliche Untersuchung
  4. 2014
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  5. 2015
    Vorentwurf
  6. Heute
    2016-2025
    Werke
  7. Ende 2025
    Inbetriebnahme

Finanzierung und Akteure