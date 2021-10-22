Neue LiniePont de Sèvres > Noisy-Champs

Die Metrolinie 15 Sud verbindet den Bahnhof Pont de Sèvres (92) mit dem Bahnhof Noisy-Champs (77 und 93).

Es ist der erste Abschnitt der Metrolinie 15, vollautomatisch und unterirdisch, auf einer Ringstraße in der Nähe von Paris, die die bestehenden öffentlichen Verkehrsnetze entsättigen wird, indem sie die Departements der nahen Krone effizient bedient, indem sie von Vorort zu Vorort verkehrt.